No duró ni un mes: El Trece bajó un programa y hay impacto en la TV argentina

No duró ni un mes: El Trece bajó un programa y hay sorpresa en la televisión.

El Trece aún no encuentra el rumbo en su programación y en las últimas horas se confirmó que un ciclo con menos de un mes de salidas al aire fue levantado por decisión de Adrián Suar. La palabra del conductor humillado y los detalles de la medida que desató un escándalo en los pasillos del canal.

Reacción en cadena, el nuevo programa de juegos conducido por Homero Pettinato, llegó a su fin a menos de tres semanas de su debut en la pantalla chica. Precisamente este viernes. el ciclo se despidió de la pantalla de El Trece y quienes dieron la noticia fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV). La decisión habría sido tajante por el bajísimo rating del programa, que no dio los frutos que se esperaba.

“Estamos en condiciones de contarles que este viernes se levanta el programa ‘Reacción en cadena’", reveló Adrián Pallares. “El lunes cambia la programación. Van a reacomodar para cubrir el bache que deja Reacción en cadena. Le van a dar media hora más al programa de Viviana Canosa, que termina a fin de mes, y media hora más también para Cuestión de peso”, agregó Rodrigo Lussich.

Homero Pettinato debutó en la pantalla de El Trece el pasado 23 de junio con unos 3.2 puntos de rating en su primera emisión, algo que no habría complacido a los gerentes del canal. Finalmente, en su primera semana al aire, Reacción en cadena alcanzó un promedio de 2.7 puntos de rating. Según la información de los conductores de Intrusos, Adrián Suar habría llamado a Pettinato el pasado 9 de julio para darle la noticia.

La reacción de Homero Pettinato ante su fracaso en El Trece: "Totalmente olvidable"

Minutos después de dar a conocer la noticia del levantamiento de Reacción en cadena, Homero Pettinato habló con Lussich y Pallares en Intrusos sobre su abrupto final en El Trece: "Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor, pero a veces no encajas, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien".

"Yo tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos un poco de alegría me da. A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, es totalmente olvidable. Creo que debe tener que ver conmigo, es lo que te digo, no sé si era mi tipo de formato o algo que encaja mucho conmigo, simplemente le creí a la persona que me seleccionó para hacerlo y lo intenté", cerró Homero Pettinato sobre su fracaso como conductor en la televisión.