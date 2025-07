Vuelve Mario Pegolini a la TV con un polémico primer invitado.

El próximo 14 de julio, Mario Pergolini regresará a la pantalla chica tras 19 años sin hacer un programa en la televisión. Este debut es uno de los más esperados por el público y tendrá lugar en Canal Trece. "Otro día perdido" es el nombre del ciclo que volverá a poner al conductor frente a un ciclo diario.

En esa línea, y con la intención de hacer ruido en la farándula desde el arranque, escogió a un invitado muy particular: Marcelo Tinelli. Sí, quien supo ser durante muchos años el enemigo público número uno del exCQC, sería la figura que participaría del primer programa. Tal cual lo hicieron Jorge Rial y Viviana Canosa, quienes volvieron a establecer un buen vínculo entre ellos.

Marina Calabró fue quien dio todos los detalles: "Me confirmaron que ya fue invitado pero que aún no terminaron de coordinar. Es decir, todavía no está confirmado pero sí es cierto que Mario lo quiere para el primer programa o al menos, para alguno de los primeros", contó la periodista en Lape Club Social (América).

Luego, sumó: "Después de lo álgida que fue la semana pasada para Marcelo, las cosas se habrían complicado un poquito pero Dante Gebel, que tiene muy buena relación con ambos, está haciendo lo posible por conseguirlo. Ojalá que Marce se anime".

Por qué están peleados Mario Pergolini y Marcelo Tinelli

El 2024, Mario Pergolini visitó a Fernando Dente en su programa y reveló el origen de su guerra con Marcelo Tinelli: "Es algo que ya caducó. En los 90 yo tenía 27 o 28 años y era más bardero. Él era el rey de los domingos con Ritmo de la Noche y yo empecé a romperle las bolas poniendo un programa a las doce de la noche. Ahí nació esa rivalidad", explicó.

Por otro lado, también aclaró que con el paso del tiempo, dejaron de lado sus asperezas pero que el enfrentamiento ya estaba instalado en el imaginario popular. "Uno puede mantener siempre lo picante con él porque quedó como un chiste que nunca se aclara. Nosotros hemos tenido hijos en el mismo colegio. Me acuerdo que en ese momento parecía que, públicamente, estábamos peleados pero no era así".

Al parecer, si todo continúa en orden y las negociaciones llegan a buen puerto, Marcelo Tinelli podría tener un mano a mano con Pergolini en la pantalla de Canal 13 el próximo 14 de julio.