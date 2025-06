Pergolini reveló qué es lo que más le preocupa de Javier Milei

La dura crítica de Pergolini a Milei

El conductor y empresario de los medios Mario Pergolini se refirió al gobierno de Javier Milei y se mostró crítico con las medidas económicas del libertario. Pero sobretodo con la actitud del presidente ante ciertos temas cómo es el caso de los jubilados.

En charla con el medio Corta, el dueño de Vorterix apuntó: "Está llevando adelante un plan a rajatabla, con dureza y muchos decían animáte a decirle que no a los jubilados y les dijo que no".

"Me preocupa mucho que en la victoria prenda fuego. ¿Nunca vas a estar calmo?, Siempre sube la apuesta y las que te salen bien es puteando. También dame otras cosas", agregó Mario Pergolini respecto del presidente Javier Milei.

Además sostuvo que el libertario "resultó ser mucho más pragmático de lo que decía, pero no alcanza" y consideró que "el rumbo no es seguro". "Lo veo mejor pero creo que tiene varias aristas que son complicadas, creo que en las clases medias bajas y bajas se sigue prolongando el sufrimiento y no se si un Estado no tendría que contemplar un poco más eso", criticó.

Pergolini sostuvo que las clases medias y bajas están sufriendo.

Adrián Dárgelos bancó a Cristina Kirchner y destrozó al gobierno de Milei: "Marginales"

En una Sala de las Américas colmada por integrantes de la comunidad académica, el músico Adrián Dárgelos fue distinguido este martes por la Universidad Nacional de Córdoba con el Premio Centenario de la Reforma Universitaria. En ese contexto, el líder de Babasonicos ofreció una conversación pública junto al periodista Julio Carballo donde abordó temas como la música, la política, el poder y el pensamiento crítico. En ese sentido, durante su intervención, incluyó una fuerte crítica al actual gobierno nacional y una clara defensa, aunque sin nombrarla directamente, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Ahora hay grupos de marginales en el poder”, dijo el artista, generando una ovación en la sala. Y si bien aclaró que “el poder real es siempre económico”, apuntó contra quienes hoy ocupan el rol de intermediarios entre ese poder y el pueblo: “Son más peligrosos porque no están dispuestos a la discusión. Eligen la agresión, la denuncia falsa, las fake news como forma de comunicar”.

Al analizar la posverdad, trazó un paralelismo entre la ficción literaria y la justicia mediática, y planteó una defensa indirecta de la ex presidenta. “Un chofer con rudimentos para la escritura genera un diario. Ese diario es fotocopiado y levantado por un periodista. Ese periodista genera un consenso como para presentarlo como una causa con abogados y políticos. Esa causa prospera, y hoy una persona es declarada, en tercera instancia, culpable. ¿Qué diferencia tiene eso de la literatura total?”, se preguntó, en clara alusión al caso de los “cuadernos”.

La crítica de Dárgelos fue dirigida no solo al poder judicial o a los medios de comunicación, sino a un sistema que, según él, construye condenas sobre narrativas inciertas: “¿En cualquier momento podés ser juzgado por lo que pensás?”, lanzó, poniendo en duda la legitimidad de ciertos procesos judiciales y mediáticos.