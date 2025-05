El Trece va a eliminar un programa de su grilla para sumar a Mario Pergolini.

El sorpresivo regreso de Mario Pergolini a la televisión generó un fuerte revuelo en El Trece. Tras años de críticas al medio, llegó a afirmar que “la televisión estaba muerta”, el ex CQC volvería a la pantalla chica con un nuevo ciclo titulado Otro Día Perdido, que saldría al aire a las 23 horas a partir de fines de junio.

Según trascendió, el programa será una suerte de resumen del día, con actualidad y humor, y contará con la co-conducción de Agustín “Soy Rada” Aristarán. Si bien muchos especularon con una reedición de Caiga Quien Caiga, desde el canal aseguran que será un formato distinto, más editorial y renovado. Luis Bremer, panelista de A la Tarde (América), arriesgó que Pergolini podría ocupar un lugar similar al de Jorge Lanata, como “el editorialista de El Trece”, aunque con un estilo más fresco.

Pero la llegada de este nuevo programa no será sin consecuencias: para hacerle espacio, El Trece planea levantar The Balls, el ciclo de Guido Kaczka. Según Bremer, la decisión no generó conflicto, ya que el programa “cumplió su etapa”. Además, dos programas sufrirán recortes en su duración. Por un lado, el ciclo vespertino de Viviana Canosa y, por otro, Cuestión de Peso, que perdería entre 30 y 45 minutos de aire. “Siguen en pantalla, lo merecen, son buenos, pero los van a achicar un poquitito”, aclaró Bremer. Aunque por ahora no hay confirmación oficial, todo indica que Pergolini volverá a la TV por la puerta grande, generando movimientos importantes en la grilla del canal.

Se filtró la millonaria cifra que va a cobrar Mario Pergolini en El Trece

Hace algunos días, el conductor fue abordado por un cronista de Intrusos (América TV), quien le consultó qué condiciones había puesto para volver a la TV. Fiel a su estilo frontal, Pergolini no se anduvo con vueltas: "Pedí en dólares, para qué mentir... viste cómo está el país. Yo no necesito estar en la tele", afirmó. Y no se quedó ahí: "Pregunté cuánto cobra Del Moro y pedí un 20% más".

Este martes, Marina Calabró aportó nueva información desde su columna en Lape Club Social Informativo (América TV), donde adelantó que el programa se titularía Otro día perdido y combinaría debates de actualidad con una dosis de humor. Según la periodista, Pergolini no estaría solo: lo acompañaría Agustín "Rada" Aristarán como coconductor y los viernes contaría con la participación especial de Dante Gebel, quien colaboraría desde Los Ángeles.

Aunque todavía no se definió el horario exacto del ciclo, Calabró descartó que se emita en la trasnoche. Uno de los datos que más llamó la atención fue el que reveló sobre el contrato de Pergolini: su sueldo rondaría los 75.000 dólares mensuales. "Mario tiene un negocio sólido respaldado por marcas premium", apuntó la periodista.

Semanas atrás, la posible vuelta del ex CQC empezó a tomar forma cuando Adrián Suar compartió en redes una foto junto a Pergolini, en la que se los ve abrazados. La imagen, que primero publicó Mario en su cuenta de Instagram con la leyenda "¿Es hora de volver?", fue replicada por Suar con una respuesta categórica: "Es hora". Ese intercambio público alimentó las versiones sobre un proyecto conjunto ya en marcha.