Telefe aplastó a El Trece: tuvo todos los programas más vistos del día.

La pulseada por el liderazgo televisivo argentino sigue teniendo un claro dominador. Telefe volvió a quedarse con el día completo y con las tres franjas horarias, reafirmando su supremacía frente a El Trece con una ventaja total de 3.9 puntos de rating. En el segmento más codiciado, el prime time, la diferencia fue aún más contundente: 5.9 puntos separaron al canal de las pelotas de su principal competidor.

Este nuevo triunfo de Telefe no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que se consolidó en los últimos tiempos. La clave de este dominio está en la programación que mantiene altos niveles de audiencia sostenidos, con Gran Hermano como emblema indiscutido. El reality no solo lideró el ranking del 21 de mayo con 14.5 puntos, sino que sus derivados también figuraron entre lo más visto del día: Directv DGO Espiando la casa marcó 12.2 puntos y Gran Hermano II, 11.6.

A esta oferta se le suma el desempeño sólido de Telefe Noticias (7.7 puntos) y la ficción Amor a cualquier precio (7.0), completando así un podio netamente dominado por Telefe. Mientras tanto, El Trece no logra hacer pie en ninguna de las franjas horarias, y sus productos más fuertes no alcanzan a disputar los primeros puestos del ranking. Esta situación generó una creciente preocupación puertas adentro del canal, donde se barajan posibles reestructuraciones de grilla para recuperar terreno perdido.

En paralelo, América también continúa con su remontada, consolidando su tercer puesto al imponerse en las tres franjas frente a El Nueve. La diferencia más amplia se dio también en el prime time, donde América superó a su rival directo por 1.3 puntos.

La "guerra interminable" por el rating sigue viva, pero por ahora, el claro vencedor es Telefe, que no solo lidera, sino que amplía cada vez más la brecha con sus competidores.

Telefe confirmó que levanta un histórico programa

Con Gran Hermano entrando en su etapa final y el regreso de La Voz Argentina cada vez más cerca, Telefe ya tiene delineada su grilla de programación nocturna al menos hasta fines de octubre. Sin embargo, una gran incógnita rodea lo que ocurrirá una vez que finalice el reality musical conducido por Nicolás Occhiato. Aunque algunos rumores sugieren que MasterChef Celebrity podría volver a la pantalla, un reciente comentario del director Alejandro Ripoll sembró dudas al respecto.

Durante una participación en el streaming Bondi, Ángel de Brito le preguntó directamente a Ripoll: "¿Vuelve MasterChef? ¿Sigue Wanda al frente?". El director, sin rodeos, respondió: “¡Qué buena pregunta! Todo va a depender del desempeño de La Voz. Hay un problema de comercialización vinculado a la imagen de Wanda”. Con esta afirmación, dejó entrever que el regreso de Wanda Nara al frente del ciclo culinario está en duda, pese a haber conducido ediciones anteriores de MasterChef Celebrity y Bake Off Famosos en 2023.

Además, De Brito indagó si Paula Chaves podría ser una opción para liderar el reality gastronómico. La respuesta de Ripoll fue contundente: “No. Paula es Bake Off. Ella fue desplazada del programa y la relación con el canal no quedó bien después de que la reemplazaran por Wanda. Se enteró al aire, en una promo”.

Estas declaraciones coinciden con lo mencionado en el programa Puro Show, donde Angie Balbiani señaló que hay temor en el canal sobre la continuidad de Wanda en pantalla. “Las marcas no la respaldan como antes, y es una decisión comercial. Ella tenía un perfil de madre de familia internacional, pero eso cambió mucho”, explicó Balbiani.

En ese mismo ciclo se aseguró que Telefe ya tendría un reemplazo definido: Santiago del Moro, una de las figuras más fuertes del canal. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales sobre el destino de Wanda dentro de la señal, todo apunta a que su participación como figura central de MasterChef estaría llegando a su fin.