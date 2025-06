Condena a Cristina: se multiplican las protestas contra el fallo de la Corte en todo el país

Manifestaciones en La Plata entre 7 y 50 a una cuadra de gobernación y de la legislatura.

Este martes, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Desde el mediodía, en las horas previas a que se conociera el fallo, varios manifestantes se acercaron a las autopistas más importantes de CABA para mostrar su apoyo a la ex presidenta, pero cuando se conoció la decisión, estas movilizaciones se multiplicaron en todo el país.

Las vías más afectadas en CABA y GBA son Panamericana y Pacheco en la YPF, Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, Autopista La Plata Bs As altura Quilmes, Autopista Richieri altura predio de la AFA, donde los manifestantes se mantienen firmes en su protesta pese a la presencia de la policía. Sin embargo, dentro de las ciudades también se reunieron militantes para repudiar la condena: En La Plata hay un corte por protestas en la intersección de la Avenida 7 y 50. Militantes se manifiestan contra la medida de la Corte Suprema que dejó firme la condena de Cristina Kirchner.

En Córdoba también llegó la oleada de protestas: según se pudo ver en redes sociales, un grupo de manifestantes empezó a marchar en camino a la sede del PJ en la Capital de la provincia una vez que se conociera el fallo. Lo mismo sucedió en Neuquén, donde el gremio docente ATEN convocó a concentrar en el monumento a San Martín a partir de las 18.30 tras la condena a Cristina Kirchner y tuvo gran convocatoria.

Bajo el lema de "Con Cristina proscripta no hay democracia", el PJ local de la ciudad de Bariloche también llamó a concentrar en el centro cívico a la tarde. Asimismo, a medida que fue avanzando la tarde, en los diferentes barrios de CABA también se fueron reuniendo manifestantes para repudiar la condena.

Condena de Cristina: Comodo Py le da 5 días para presentarse y quedar detenida

Minutos después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 exhortó a la ex mandataria y a los otros 8 condenados a presentarse en Comodoro Py dentro de los próximos 5 días hábiles "con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones, plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas", según consta en el documento al que tuvo acceso El Destape. Fuentes del entorno de la ex mandataria habían asegurado previamente que habían pedido la detención domiciliaria.

En ese sentido, la resolución le requiere al Ministerio de Seguridad que en las próximas 24 horas procure asignar "una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas". "Hágase saber que, para determinar el lugar de detención, se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas", puntualizaron.