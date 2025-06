El peronismo se unió para condenar el fallo contra Cristina Kirchner

Gobernadores, legisladores, intendentes y otros dirigentes del PJ expresaron su respaldo a Cristina.

Tras la confirmación de la Corte Suprema de la Nación a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el peronismo se abroqueló en rechazo a la "persecución" y la "proscripción" a la titular del Partido Justicialista (PJ).

Gobernadores respaldaron a CFK

El gobernador Axel Kicillof sostuvo que "condenan a Cristina por gobernar en favor de las mayorías y en defensa de los intereses nacionales" y que "atacan la democracia". "Nos organizamos para defender la justicia social, el voto de las mayorías y el derecho colectivo a soñar con una Argentina más justa. Festeja Milei, festeja Macri, festejan en la embajada de Estados Unidos. Pero el pueblo la abraza: el pueblo unido jamás será vencido", remarcó.

"El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado. Y hoy, con un presidente para quien 'la justicia social es una aberración', el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado. Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran", lanzó, para luego afirmar que la "responsabilidad histórica es defenderla".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se expresó a través del PJ de su provincia. "El poder judicial debe actuar en beneficio de todos, brindando a cada ciudadano la seguridad de estar amparados por un sistema por un sistema que protege y no como el arma de venganza en contra de los que piensan y actúan distinto", concluyó.

En el caso del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sostuvo que "Cristina Fernández de Kirchner no es solo una referente política: para millones representa una etapa de ampliación de derechos, inclusión y esperanza de un país más justo" y que "impedir su candidatura no afecta solo a una persona: es limitar el derecho de millones de compatriotas a elegir libremente, dentro del sistema representativo y democrático que construimos con esfuerzo desde 1983". "No hay democracia plena cuando se restringe la voluntad popular", acotó.

"Cuando quien juzga y condena no es el poder judicial", sostuvo a través de un comunicado el PJ de La Pampa, cuyo líder es el gobernador Sergio Zillioto.

Luego, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su "solidaridad" con la ex mandataria "en este momento difícil que le toca atravesar, en lo personal y en lo político". "Estamos convencidos de que estos tiempos tan complejos exigen unidad, organización y autocrítica dentro del movimiento nacional y popular más importante de la Argentina: el Partido Justicialista. Es en estos momentos cuando el peronismo debe dejar de lado toda diferencia y actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso con el pueblo", remarcó.

Su par de Catamarca, Raúl Jalil, indicó que la situación de la ex mandataria "trasciende lo jurídico y tiene un fuerte impacto institucional: excluye a una de las dirigentes con mayor representatividad del país de la contienda electoral y distorsiona la democracia". Tanto el catamarqueño como Jaldo son cercanos al Gobierno nacional.

Respaldo de dirigentes nacionales a CFK

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois afirmó que se "consumó el golpe judicial". "El golpe se descarga nuevamente sobre el cuerpo de una mujer con el mismo odio que ejercieron sobre Evita. El pueblo privado de elegir a la mejor presidenta después de Perón y el camino allanado para la destrucción de nuestro país. Yendo ahora en caravana hasta San José y Humberto 1° a profundizar la resistencia. Los pueblos siempre vuelven", destacó.

A su turno, el ex presidente Alberto Fernández afirmó en una entrevista con El Destape 1070 que se siente "indignado" con la causa, a la que tildó como "delirante en lo que respecta a la responsabilidad de Cristina".

Legisladores respaldaron a CFK

A su turno, el senador nacional del interbloque Unión por la Patria Sergio Leavy definió al "fallo de la Corte Suprema es una declaración de guerra a la Democracia" y lo consideró "absolutamente proscriptivo" contra la ex mandataria, cosa que le "pone un cerco a la voluntad popular".

"Será el pueblo quien, indefectiblemente, ponga en el lugar de la historia que merecen los tres jueces de Corte que eligieron intereses corporativos por sobre la República. La pueden meter presa pero el pueblo no se va resignar a tener un futuro mejor", vaticinó.

La senadora Nora Giménez de Valle señaló que la ex mandataria dejó como mensaje "¡A militar! ¡A organizarse! ¡Y a estar junto a la gente que nos necesita!". "El desafío es hoy estar al lado de CFK y al lado de los colectivos más atacados por este Gobierno, comprometidos con los problemas de la gente y ayudando al que necesita ser ayudado", subrayó la legisladora, que formó parte de la reunión que la titular del PJ mantuvo con los representantes de Unión por la Patria en la Cámara alta.

Tras el fallo de la Corte, Cristina habló en la sede del PJ.

El diputado nacional Santiago Cafiero sostuvo que "la persecución judicial a CFK está impulsada por intereses ideológicos que operan en y fuera de Argentina". "Tenemos que velar por nuestra democracia, ante el avance de las derechas antidemocráticas que buscan dividir al pueblo y estafar a la sociedad", indicó.

Por su parte, el diputado Daniel Arroyo sostuvo que "la judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia". "No puede haber ningún tipo de proscripción. Las diferencias políticas siempre deben definirse en las urnas", remarcó el dirigente del Frente Renovador..

A su turno, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz planteó que "hoy es Cristina, mañana puede ser cualquier dirigente que se anime a defender los intereses del pueblo trabajador". "Basta de persecución. Basta de odio a la justicia social. Basta de judicializar la política para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los poderes concentrados. Los y las peronistas estamos acá. Firmes, organizados, movilizados. Porque no nos han vencido. Y no nos van a vencer", indicó..

Intendentes apoyaron a CFK tras el fallo de la corte

En cuanto a los intendentes, el de Almirante Brown, Mariano Cascallares, remarcó que a Cristina Kirchner "primero intentaron asesinarla, la viven persiguiendo judicialmente y ahora directamente la quieren proscribir deteniéndola". "Este comportamiento judicial le está ocasionando un grave daño a la Democracia y a la República", sostuvo.

Pese a estar distanciado con la cúpula del peronismo, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó: "Lo pensaba en aquel momento y hoy lo sostengo: las grandes mujeres y los grandes hombres del peronismo sufrieron persecución, exilio y proscripción. Lamentablemente, CFK no es la excepción"

A su turno, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sostuvo que "la condena a Cristina es una absoluta proscripción política del partido judicial junto a Milei y Macri, con una causa llena de irregularidades" y que "significa un grave retroceso institucional y un serio ataque al sistema democrático". "Todos debemos movilizarnos y alzar la voz contra este atropello", convocó.