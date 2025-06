¿Cómo hacer chipá en simples pasos y con pocos ingredientes?

Cómo hacer chipá en simples pasos.

Al momento de elaborar recetas con queso es necesario tomar algunos recaudos para que este no termine desparramándose y alterando el sabor que se esperaba encontrar. Algo que podría suceder en caso de no mezclar de forma correcta los ingredientes que permiten hacer chipá. Su paso a paso no demanda grandes conocimientos de cocina, pero sí de concentración.

El tamaño puede variar de gran manera dependiendo de la cantidad de los ingredientes que se utilicen, además de la forma que uno pretenda darle. Uno de los más utilizados es una pequeña esfera de masa, pero hay casos en los que tiende a adoptar una silueta similar a la de un pan o incluso venir presentado como rosca. Esto último es bastante utilizado por los vendedores ambulantes que circulan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en los trenes.

"Postales porteñas: desde dentro de un telo una pareja le pide un chipá a un vendedor callejero", expresó Capitanintriga, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular de este alimento es que prácticamente no altera su composición con el paso de las horas. Un poco de calor y lo deja como nuevo para disfrutar su excelente sabor.

¿Cuál es el verdadero nombre?

Al ser una receta tan popular puede que su nombre varíe de gran manera al punto de mencionarlo. Esto da lugar a que en ciertas partes se escuche chipá, que es lo reconocido en el Diccionario de la Lengua Española. Mientras que la misma palabra sin acento en la segunda vocal es la que más popularidad dispone porque se escucha en todo Paraguay y en diversas zonas de las provincias del norte de la Argentina. No obstante, las dos maneras son correctas y queda a elección de las personas.

Receta para hacer chipá

Ingredientes:

500 gramos de fécula de mandioca (almidón de mandioca).

3 huevos.

50 gramos de manteca.

100 centímetros cúbicos.

2 cucharaditas de sal (opcional).

135 gramos de quesos semiduros (o en hebras).

150 gramos de queso cremoso.

2 cucharaditas de polvo para hornear.

Paso a paso