La actriz Gloria Carrá rompió el silencio después de una década y lanzó duras acusaciones contra su exmarido, el reconocido actor Luciano Cáceres. En una emotiva entrevista en DDM (América TV), Carrá explicó por qué su divorcio con Cáceres sigue sin resolverse, y lo denunció públicamente por ejercer violencia económica y psicológica durante y después de la relación.

"No lo podemos resolver porque no quiere resolverlo", aseguró Carrá, visiblemente movilizada. La actriz reveló que el proceso de separación de bienes, iniciado hace ya diez años, permanece estancado por la falta de voluntad del actor. "Cuando me preguntan si está todo bien con él, no tengo ganas de decir que sí cuando no lo está", sostuvo con firmeza.

Gloria y Luciano estuvieron juntos durante nueve años, uno de novios y ocho de casados, y según ella, su figura pública fue determinante para el ascenso de Cáceres: "Yo era una vidriera para él. No lo digo de forma peyorativa, pero en ese momento él hacía teatro off y se hablaba de quién se había casado con Gloria Carrá".

Una de las situaciones más tensas relatadas por la actriz fue la compra de un auto en común, que quedó registrado a nombre del actor: "Vendí mi auto y compramos uno juntos. Él me pidió ponerlo a su nombre. Confié, como uno confía en una pareja", confesó. Sin embargo, tras la separación, el actor se quedó con la titularidad del vehículo, aunque es ella quien lo utiliza para trabajar y trasladar a su hija Amelia.

Lo más grave llegó cuando Carrá reveló que, a pesar de que es ella quien se hace cargo del uso del auto, Cáceres le exige el reembolso del seguro y la patente. "Él me lo tendría que haber dado desde el comienzo. Él no pagaba absolutamente nada, y yo siempre pagué todo lo que corresponde a mi auto", denunció.

Carrá también apuntó a los estigmas que recaen sobre las mujeres que deciden hablar públicamente: “Cuando las mujeres exponemos, nos tildan de locas, de que no cuidamos el nido. Pero no cuidar el nido es ejercer violencia económica sobre la madre de tus hijos”. La actriz concluyó con una reflexión contundente: "Estoy angustiada y movilizada. Esto no me gusta. Lo único que quiero es que repartamos lo que tenemos que repartir y que esto termine. Hasta energéticamente, no me gusta".

El drama de Gloria Carrá: "Me hizo mucho daño"

La respetada actriz y cantante Gloria Carrá denunció públicamente que vivió un episodio de violencia mediática en la televisión uruguaya y reveló que se fue del canal llorando. "Hay cosas que duelen y no se hacen", afirmó la figura que apareció en películas como Abzurdah y Marea alta, y series reconocidas como Para vestir santos, Tiempos compulsivos, Sres Papis y Argentina, tierra de amor y venganza.

Gloria Carrá usó su cuenta de Instagram y publicó un descargo que le confió a Revista Sudestada, donde se animó a contar que sufrió violencia mediática en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión de Uruguay. "Dejé pasar unos días desde el incidente. Me cuesta un poco hacer este video pero sentí la necesidad de hacerlo. Fui con mi banda, Coronados de gloria, a Uruguay y fuimos a tocar a la sala Zitarrosa, y yo me fui una semana antes para hacer prensa y en uno de los medios, en el canal 10 en un programa de la mañana, sufrí violencia mediática", comenzó la actriz y artista musical.

"No me había pasado nunca así y se sintió muy, muy feo. Lo que ellos hicieron fue un informe sobre mi vida, que ahora desaparecieron porque les dije al aire que lo que habían hecho estaba muy mal. En el informe había cosas reales pero que me costaron mucho decir. Yo trabajo hace más de 40 años y en un momento hice una nota bastante íntima con un periodista, con el que estuvimos dos horas hablando, y salieron algunas cosas de mi infancia y conté la muerte de mi papá. Esta información la usó esta gente para hacer el informe: mientras pasaban fotos mías, de mis papás y de mis hermanos se enfocaron en esas cosas difíciles de mi vida. Se inclinaron hacia lo más amarillo en lugar de hablar de mi carrera. No sé cómo pretendían que una persona se quede bien después de ver ese informe", agregó la también pareja de Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa.

"No sé como hice pero me quedé, hice la nota y les dije que había estado mal lo que habían hecho. Yo sé que somos personas públicas y uno elige qué decir y qué no, pero lo que pasó fue muy diferente a si me hacían una pregunta que me incomoda, me emociona o me molesta y les digo que prefiero no hablar de esto y sí de la música. Me hizo mucho daño. Salí de ahí y me puse a llorar, y soy grande ya. Hay cosas que duelen y no se hacen y no tenemos que permitir más. Por más que uno sea público, la violencia mediática existe y la tenemos que combatir como todo tipo de violencia", cerró Gloria, movilizada por la situación que le tocó pasar.