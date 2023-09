Gloria Carrá se animó a contar lo que nunca dijo de Luciano Cáceres: "Todo eso"

Gloria Carrá y Luciano Cáceres terminaron su relación hace casi 10 años. La fuerte frase que utilizó la madre de Angela Torres al momento de hablar de su ex.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se separaron en 2015 y la relación no terminó en buenos términos. El divorcio se completó el 2016 y generó gran sorpresa en el medio porque el actor abandonó abruptamente el hogar familiar.. El escándalo escaló cuando la actriz inició acciones legales contra el padre de su hija menor por "no estar cumpliendo con la cuota alimentaria que dispuso el juez" y en una reciente entrevista fue muy dura con él..

La integrante del elenco de Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2 (ATAV 2) le concedió un extenso reportaje en el que repasó su carrera e historia de vida y la frase con la que definió su ruptura con Cáceres causó revuelo. Fue la primera vez que Carrá habló de su separación sin rodeos.

“Su energía y la mía no tienen nada que ver. Todo eso fue como otra vida”", resumió la actriz, en diálogo con Infobae, y agregó: “Hasta que no se está entero y consciente de uno, es imposible amar a otra persona. Pero amar de verdad, porque enamorarnos lo hemos hecho siempre”.

A continuación, aprovechó para hablar de su relación con Nacho Levy, dirigente social y referente de La Garganta Poderosa, a quien definió como "alguien que vive haciendo el bien”. Este noviazgo nació en pandemia y con ella protagonizando Sex, la exitosa obra de José María Muscari.

“Se hacía rarísimo cortar la conversación diciendo ´bancame que voy a trabajar y vuelvo´, mientras me ponía el body el portaligas", recordó sobre los inicios del romance. "No podíamos dejar de escribirnos. Nos latía fuerte el corazón y todavía no nos habíamos visto... ¡No nos conocíamos!”, remarcó.

Gloria Carrá se cansó y denunció lo más grave del medio artístico

La actriz de ATAV 2 Gloria Carrá habló de su presente en la actuación y dejó una fuerte denuncia contra el medio artístico. La actual integrante de la tira de Pol-Ka , productora de Adrián Suar, y El Trece apuntó contra las desigualdades que existen en la actuación y lanzó una fuerte acusación.

Carrá encarna a Sara Woodward en la serie que continúa la historia de la novela que fue todo un éxito en 2019 y a su vez encara su proyecto musical Coronados de Gloria, Pero pese a su gran presente laboral, la actriz no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar una fuertísima denuncia.

Todo surgió a raíz de una consulta por su relación con Nacho Levy en la que la actriz se explayó sobre el compromiso social que comparten. "A mis hijas les sucede lo mismo, eso te mantiene con los pies sobre la tierra, uno no puede estar en la vida paveando sin enterarse de las cosas que pasan en el país", señaló la artista. Al tiempo que dejó también un panorama del mundo actoral: "Tengo amigas en el medio que no se comprometen con nada y me parece bárbaro, pero yo siento que puedo ser la voz de mucha gente que no la tiene, solamente por mi llegada. No puedo no comprometerme".

Ante la consulta de si las actrices con un marcado compromiso ideológico como Nancy Duplaá o Florencia Peña son más interpeladas que los actores, Gloria fue contundente: "Posiblemente lo que les digan a ellas no sea lo mismo que lo que le pueden llegar a decir a Pablo (Echarri). Evidentemente, se paga un costo por decir lo que se piensa, pero también se paga por no decirlo".

Entonces, cuestionó las diferencias en torno al género en el ambiente artístico. En ese sentido, subrayó "las diferencias salariales" y se preguntó: "¿Por qué, haciendo lo mismo, un compañero actor gana más que yo?". Por si no estaba claro, Carrá reconfirmó la situación ante las repreguntas de La Nación.