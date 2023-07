Una figura de El Trece y Pol-ka se hartó y denunció lo más grave: "Por decir lo que se piensa"

Es parte de ATAV 2 y también integró grandes elencos. En una entrevista a fondo, denunció la peor práctica del mundo del espectáculo.

La actriz de Argentina Tierra de Amor y Venganza 2 (ATAV2) Gloria Carrá habló de su presente en la actuación y dejó una fuerte denuncia contra el medio artístico. La actual integrante de la tira de Pol-Ka y El Trece, productora de Adrián Suar, apuntó contra las desigualdades que existen en la actuación y lanzó una fuerte acusación.

Carrá encarna a Sara Woodward en la serie que continúa los lazos de la novela que fue todo un éxito y a su vez encara su proyecto musical Coronados de Gloria, pero pese a su gran presente laboral, la actriz no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una fuertísima denuncia en una entrevista que concedió a La Nación.

Todo surgió a raíz de una consulta por su relación con Nacho Levy, militante social y director de La Garganta Poderosa, en la que la actriz se explayó sobre el compromiso social que comparten. "A mis hijas les sucede lo mismo, eso te mantiene con los pies sobre la tierra, uno no puede estar en la vida paveando sin enterarse de las cosas que pasan en el país", señaló Carrá. Al tiempo que dejó también un panorama del mundo actoral: "Tengo amigas en el medio que no se comprometen con nada y me parece bárbaro, pero yo siento que puedo ser la voz de mucha gente que no la tiene, solamente por mi llegada. No puedo no comprometerme".

Ante la consulta de si las actrices con un marcado compromiso ideológico como Nancy Duplaá o Florencia Peña son más interpeladas que los actores, Gloria fue contundente y no dejó dudas en su respuesta. "Posiblemente lo que les digan a ellas no sea lo mismo que lo que le pueden llegar a decir a Pablo (Echarri). Evidentemente, se paga un costo por decir lo que se piensa, pero también se paga por no decirlo", cuestionó.

Entonces, lanzó la denuncia ante una nueva pregunta sobre las diferencias en torno al género en el ambiente artístico. En ese sentido subrayó "las diferencias salariales" y se preguntó: "¿Por qué, haciendo lo mismo, un compañero actor gana más que yo?". Por si no estaba claro, Carrá reconfirmó la situación ante las repreguntas del medio.

Gloria Carrá cuestionó el rating y apuntó contra Gran Hermano

La actriz también fue consultada por las marcas de audiencia que consiguió ATAV 2, que estuvieron lejos de los números pensados. Sin embargo, marcó una mirada distinta sobre las mediciones y el consumo en la televisión. "No tengo ni idea, pero también debo decirte que en la calle me paran constantemente para hablarme de Sara Woodward. Cuando viajo con la banda, es impresionante lo que me dice la gente en todo el país y en Instagram, permanentemente hay mensajes sobre la tira, me comentan las escenas. Además conozco mucha gente que la mira en YouTube, en una plataforma como Flow va primera, creo que hoy se elige la manera de ver", indicó sobre los motivos el bajo rating.

Y entonces, disparó contra Gran Hermano, el gran éxito en materia audiencia del último año, "Sé que el público agradece cuando hay ficción en el aire. Polka es el único lugar donde hoy se hace ficción para televisión, quizás tenga que ver con que se programa a Gran Hermano y da resultado. Tenemos que pensar qué queremos ver y si estamos dispuestos a llenarnos de propuestas como ese reality".