La tensa reacción de Gloria Carrá por una pregunta sobre Luciano Cáceres: "No sabía que lo tenía que nombrar"

Gloria Carrá se vio obligada a mencionar a su ex, Luciano Cáceres, con quien terminó en malos términos, en PH, Podemos Hablar.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres tuvieron una relación que duró 7 años y que terminó de una forma bastante conflictiva en 2015. A pesar de que comparten una hija, Amelia, volvió a evidenciarse una vez más que su vínculo no se habría cerrado en los mejores términos. Durante una aparición en PH, Podemos Hablar, el conductor Andy Kusnetzoff le hizo algunas preguntas sobre Cáceres que la incomodaron notoriamente.

Cuando Andy le preguntó por una anécdota que Ángela Torres, la hija que comparte con su ex Marcelo Torres, había contado anteriormente en televisión, inevitablemente el nombre de Luciano saltó en la conversación. Aquella vez, Ángela había hablado sobre un día de su adolescencia en el que discutió con su mamá y ella le sacó la puerta de su habitación.

“La adolescencia es la adolescencia. Nosotras nos amamos, es mi hija, la adoro y estoy super orgullosa de ella. Lo que pasa es que han agarrado cuando Ángela dijo tal o cual cosa, pero la adolescencia, realmente es complicada”, comenzó Gloria. “¿Pero le sacaste la puerta?”, indagó Kusnetzoff. “Yo no, porque yo no tengo la fuerza para hacer eso. Yo fui la de la idea”, admitió.

“Pero porque no solo se encerraba. También era adolescente y las dos tenemos carácter fuerte”, agregó. “Pero pará. ¿Alguien vino y le sacó la puerta?”, repreguntó el conductor. “Sí, claro. Mi ex”, dijo ella. “Tu ex estuvo en este programa, es un actor muy conocido. ¿Es ese?”, quiso confirmar Andy. “Sí, Luciano. No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido”, respondió Carrá con una risa nerviosa.

“Tenemos una relación hermosa, la amo, es una chica que siempre tuvo mucha fuerza. Es súper independiente, ahora tiene 23 años y está filmando una película en Uruguay, está trabajando un montón y está con su novio. Te amo, Ángela. Aunque tuvimos una relación difícil, te amo con todo mi corazón”, cerró la actriz.

El día en que Ángela Torres contó que su mamá le sacó la puerta de su habitación

Un tiempo atrás, Ángela fue al programa Los Mammones y contó esta anécdota. “¿Es verdad que tu madre, Gloria Carrá, quitó la puerta de tu cuarto cansada de los portazos que dabas en la adolescencia?”, le preguntó el periodista Jey Mammón.

“Sí. Es una verdad. Es raro lo que hizo ella, dar portazos en la adolescencia es bastante normal. ¿O no?”, contestó ella. “Era un momento adolescente. Mi cuarto era como mi guarida, mi lugar. Y que me hayan sacado la puerta fue literalmente lo peor que me podrían haber hecho. Obviamente, viéndolo ahora de lejos me río, pero en ese momento fue fatal”, cerró.