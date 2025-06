¡Se dio vuelta! El mensaje de Yanina Latorre contra las políticas de Milei: "Bancar"

El mensaje de Yanina Latorre contra las políticas de Milei.

Yanina Latorre se dio vuelta y se plegó a los reclamos salariales de los trabajadores de la TV Pública en una señal de descontento con las políticas del presidente Javier Milei. Las inesperadas palabras de la conductora de América TV, conocida por sus posiciones anti peronistas.

La reflexión de Yanina Latorre se dio en el marco de su programa Sálvese quien pueda donde opinó sobre la desprolija actitud de Carlos Monti, conductor de la TV Pública que no se solidarizó con sus compañeros que están reclamando mejoras salariales: “En esto yo soy team Rial, es que si bien el productor de Monti es Aldo Funes, está en la Televisión Pública. Todos saben que yo no soy peronista, pero si acá hay un quilombo con los chicos y no cobran el sueldo, yo me solidarizo, me siento ahí y no salgo al aire, de verdad lo estoy diciendo”.

“Por ejemplo, Beto Casella, con todas las diferencias que tengo, cuando rajaron productores y no estuvo de acuerdo, no salió al aire. Para mí el conductor se tiene que solidarizar, porque no es si gano guita yo o vos ¡Somos todos! En la TV Pública entraron a pedir por algo la gente que trabaja en el canal, todos somos iguales…entonces, Monti ¿no tendría que haber frenado y preguntarles qué necesitan o quieren? ¡Más en la TV Pública!", siguió Yanina Latorre indignada con el accionar de Carlos Monti.

Siguiendo con su descargo, la mediática angelita Yanina Latorre cerró: "Qué te importa lo que te pueda decir un productor general cuando hay un reclamo de gente que quiere ganar más? No te pueden echar por bancar a compañeros que piden un aumento de sueldo…y después decir que le chupaba un huevo lo que dijo Rial ¡Feo! Lo banco a Jorge, no creí estar viva para decir esto”.

Gabriel Corrado, otro conductor de la TV Pública que no se solidarizó con sus compañeros de trabajo

Gabriel Corrado protagonizó una escandalosa escena al aire de la Televisión Pública mientras conducía su programa y se hizo viral de inmediato. La polémica reacción del conductor, quien decidió ignorar el reclamo salarial de sus colegas que estaban manifestándose en el canal estatal.

La escena se desarrolló en pocos segundos en el programa Estamos en una cuando Corrado se dispuso a hablar con su panelista especializada en vinos. "Uno es un Malbec más joven que no tiene casi madera, que es con uvas traídas de todos lados de Mendoza...", sostuvo la mujer mientras de fondo se escuchaban los cánticos de reclamo salarial de los trabajadores del canal estatal. Haciendo caso omiso de la situación que se vivía detrás de cámaras, Gabriel Corrado trató de seguir con el tema y propuso un brindis: "Vamos a brindar".