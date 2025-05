Yanina Latorre contó lo que le pasó en un viaje a las Cataratas.

Yanina Latorre es una de las figuras más verborrágicas de la televisión y, como consecuencia, muchas veces cuenta intimidades ante sus masivas audiencias. Eso mismo sucedió en una reciente emisión de su programa radial, cuando se refirió a lo que le pasó en un hotel.

La conductora de Sálvese Quien Pueda y de Yanina 107.9 recordó unas vacaciones en las Cataratas y relató una insólita anécdota vivida en su habitación. "El cuarto tenía todo un ventanal, no tenía balcón; el balcón estaba en el living. De repente a la izquierda, en el ventanal, empiezo a sentir un ruido y veo a un mono colgado de la ventana", comenzó su descargo.

"Yo digo 'no va a entrar, no va a entrar'. A los cinco minutos, el mono adentro. Salí corriendo en bombacha por lo pasillos, gritando. Llegué al lobby: '¡Hay un mono!'. Le dejé la cartera, le dejé todo. Y vino un señor con una tranquilidad misionera hermosa y yo de decía que corriera (risas). El tipo me explicó que los monos no hacen nada", concluyó su relato la presentadora. Por supuesto que el descargo de Latorre desató risas tanto en ella misma como en todos sus compañeros del programa de streaming que conduce por las tardes en El Observador.

Yanina Latorre atendió a Yuyito González

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Yanina Latorre.

Yanina continuó con su descargo y se refirió a lo que hizo González en su ciclo de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

La inesperada revelación de Yanina Latorre sobre Cristina Kirchner

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, en el streaming de Martín Cirio. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

El cruce de Yanina Latorre y Ángel de Brito

Dalma Maradona le respondió a Gonzalo Valenzuela después de las críticas del actor al futbolista y Yanina consideró a los dichos de Dalma como una sobrerreacción, con lo que Ángel no estuvo de acuerdo. "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?", arremetió De Brito ante Latorre en América TV.

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio. Lola no es pedófila", le respondió Yanina, en un tono de clara incomodidad. Por su parte, De Brito no se quedó callado: "No, me estás dando vuelta las cosas, no entendés. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella le afecte que critiquen de esa manera al padre".