Filtraron un escandaloso video de la hija de Yanina Latorre.

Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre, se vio envuelta en una polémica luego de que se filtrara un escandaloso video que la deja "mal parada" tanto en el ámbito público como en el privado. Hasta el momento, la joven influencer no hizo declaraciones al respecto.

En las imágenes se la observa durante un control de tránsito y, según informaron en la cuenta LaMasPopuCom, la joven habría estado en una fiesta y, al irse, fue detenida por la policía mientras manejaba. Tras realizarle un test de alcoholemia, los resultados fueron positivos, lo que derivó en la retención de su vehículo y una multa que deberá abonar.

Este incidente no solo afecta a Lola, sino que también involucra a su madre, Yanina Latorre, quien se encuentra en medio de una disputa con Morena Rial. Durante este conflicto, Morena recordó un episodio similar ocurrido durante la pandemia, lo que sumó más tensión entre las figuras mediáticas.

Yanina Latorre no sabía que estaba al aire y quedó expuesta por lo que dijo en América TV: "Voy"

Yanina Latorre estrenó hace algunas semanas su nuevo programa de televisión en América TV y tiene buenas marcaciones de rating desde entonces. A pesar de eso, continúa en LAM y allí tuvo un percance, cuando no sabía que estaba al aire y soltó una frase que la dejó expuesta.

La figura de los canales de streaming Bondi y El Observador lidera el panel del ciclo conducido por Ángel de Brito en América y, en una reciente emisión, discernía con los demás miembros del equipo sobre el conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, cuando se le escapó el comentario que la dejó al descubierto.

En el programa de chimentos pasaron al aire un clip de una visita de Diotto al ciclo Noche al Dente, donde le puso su voz a una canción. En ese momento, Latorre soltó: "¡Canta bárbaro, que me cante y me garche!". Ante esa declaración, sus compañeros le informaron que estaba al aire y ella se mostró avergonzada: "¡Me quiero ir! Ricky Diotto está mirando, me quiero ir! Voy a reconocer algo. No es con Ricky, a mí me calientan los tipos que cantan bien".

El mal momento que vivió Yanina Latorre al ser acosada

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La madre de Lola y Diego Latorre contó que hay una serie de acciones que ella y sus vecinos del country hacen cuando llegan a la entrada, para que los guardias se den cuenta que es alguien del barrio y les abran las puertas. "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas", continuó.

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".