Yanina Latorre se hartó y mostró lo que nadie esperaba de Wanda Nara: "Estoy podrida"

Yanina Latorre arremetió contra Wanda Nara.

Wanda Nara es desde hace días noticia por la confirmación de su romance con L-Gante y la publicación de sus chats con Mauro Icardi. En ese contexto, la conductora de Bake Off apuntó contra Yanina Latorre en sus redes y la panelista no se quedó callada.

Latorre fue tajante al opinar de la relación de Nara con L-Gante y de los manejos de la exesposa de Maxi López en relación a su vida sentimental y pública. Según Yanina, a Wanda no le cayeron bien sus declaraciones y por ese motivo soltó la posibilidad de iniciarle acciones legales a la esposa de Diego Latorre.

"Ayer hablé con Wanda todo el día y no me contestó la última pregunta, que es información no opinión. Ella está enojada, igual... doble problema. Lo que falta es que la gente se enoje por lo que opinas. Es muy del famoso tipo Wanda esto, agrandadita que se cree más que todos", comenzó el extenso descargo de Yanina en sus redes. Y siguió: "Yo no trabajo de chupa ort... cuando tiene razón, tiene razón y cuando no tiene razón, no tiene razón. Voy a reiterar todo lo que dije. Me dio mucha data; la mitad de las cosas se las creo, la mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme".

Yanina Latorre aseguró que "se dijeron de todo" con Wanda y agregó: "Después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo. Estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cagona".

Wanda Nara.

Cómo fue la charla de Wanda y Yanina

"Me habló bien, le hablé bien y ya no estoy tan caliente... Me da data, me opera, ya la conozco. De todo eso voy a elegir qué cuento. Está con L-Gante, a eso ponele la firma. Está caliente, enamorada. Igual todo me parece un papelón. Me dio todas las explicaciones de por qué no acompañó a Icardi y le molestó que nombre a los hijos", sostuvo la panelista. Y agregó: "Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina. Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo".

Las declaraciones de Yanina que enojaron a Wanda

"El tipo terminó con ligamentos cruzados, está mal y ella garchand* en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano que cuando estuviste que casi te morís de la miseria, te salvó de todo", soltó Latorre en defensa de Icardi. Por su parte, Wanda respondió: "Mauro lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó, recupérate, y lo que necesites contás conmigo. Los mejores son en Roma, no dudes en atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien. Decime en qué puedo ayudarte. Contás conmigo".