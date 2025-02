Yanina Latorre sufrió un accidente y generó gran preocupación: "No voy a poder".

Yanina Latorre usa a diario sus redes sociales para mostrar detalles de su vida personal. Más allá de contar algunos detalles de la farándula, la panelista también muestra fragmentos de su día a día. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones, generó gran preocupación al mostrar el accidente que sufrió.

Precisamente, según contó en sus historias de Instagram, Latorre contó que sufrió un fuerte golpe mientras jugaba al pádel a modo de dispersión en el fin de semana. "Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando", empezó por decir la figura de LAM.

En este marco, siguió: "La culpable es la de negro, es la que me dio el pelotazo. El lunes no voy a poder trabajar”. Pese al gran golpe que sufrió, la situación no pasó a mayores y Latorre pudo seguir jugando con sus amigas, a las que llama "las chicas del pádel".

Pese a este mal momento que pasó en su fin de semana, Yanina Latorre se encuentra en un gran momento profesional. Además del rol que cumple como panelista en LAM, donde brinda la mayoría de las primicias de la farándula, también empezará a conducir su propio programa en América TV previo al ciclo conducido por Ángel de Brito, lo que la entusiasma mucho de cara a este 2025.

Yanina Latorre compartió una foto del golpe que se dio en el ojo.

"Dos varones": Yanina Latorre apareció con una fuerte revelación que todos esperaban

Yanina Latorre es una de las panelistas de televisión que más creció en los últimos años como figura de los medios y la reciente noticia relativa a su programa propio en América TV lo confirma, ya que día a día brinda detalles sobre las figuras de la farándula. En relación a esa realidad, la conductora radial dio a conocer información que muchos esperaban, desde su silla en LAM.

La madre de Lola y Dieguito Latorre fue parte de una exitosa dupla en la pandemia junto a Lizardo Ponce, cuando juntaban más de 100 mil espectadores por noche en sus vivos de Instagram, y en su reciente descargo la panelista contó que el influencer será parte de su equipo. Yanina Latorre dio algunos detalles más, en alusión a las características de su ciclo de TV que entusiasma a muchos de sus seguidores que esperan verla frente a su nuevo rol de conductora en la pantalla de América.

"Hasta ahora hay un solo panelista cerrado, pero van a ser tres, una mujer y dos varones", comentó Latorre en diálogo con Ángel de Brito, para contar que Ponce es el primer confirmado de los columnistas. "El programa tratará temas sobre actualidad y el espectáculo. No voy a dar información ni hacer chismes. No es un noticiero. Será la visión de Yanina de los temas del día. Lo que yo pienso de lo que pasa", había revelado Latorre en LAM, semanas antes. Por el momento, no hay especulaciones sobre quiénes podrían ser los otros dos convocados.