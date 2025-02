"Una bomba": se supo lo que nadie esperaba de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Yanina Latorre y Ángel de Brito tendrán un proyecto en común.

Yanina Latorre y Ángel de Brito son compañeros de trabajo y amigos desde hace años y una reciente revelación de la panelista dio a conocer que este año estarán aún más vinculados. La madre de Lola y Diego Latorre aludió a un proyecto que tendrá con el conductor de LAM, lejos de América TV.

De Brito y Latorre comenzaron su vínculo laboral en LAM, cuando el ciclo debutó en El Trece, hace diez años. Con el correr del tiempo, la comunicadora cobró más reconocimiento como panelista y se convirtió en una pieza fundamental en el programa de chimentos, por lo que fue convocada por Ángel para formar parte de Bondi, su canal de streaming.

En relación al futuro laboral suyo y de su compañero, Yanina Latorre reveló que este año tendrá un programa propio junto a De Brito en Bondi. "Que cuente Ángel que vamos a streamear juntos en Bondi. El programa de streaming mío en Bondi va a mutar porque no voy a poder hacer tantos programas por día porque no me da la cabeza. No voy a ir una vez por semana, voy a ir más. Cuando Ángel termina su programa de streaming, entro yo... los dos solos va a ser una bomba", comentó Yanina. Y siguió: "Vamos a dar nuestro veredicto de todo lo que pensamos de estos impresentables, ya me imagino que nos vamos a tener que ir del país".

El descargo de La China Suárez contra Yanina Latorre en las redes

"El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio"Nunca jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga de esperar. Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera mi casa con mis 3 hijos", escribió Suárez. Y agregó: "Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban mis hijos, la cuota, etc. No era vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos. Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad".

Yanina Latorre.

Qué le respondió Yanina Latorre a La China

"Soy tan importante que Maurito me contesta jajajaja. Amo que en lugar de tener sexo estén pendientes de mí. Si miento o invento, ¿para qué pierden tiempo en dedicarme historitas en su luna de miel? ¿No será que digo siempre la verdad? Por eso les duele”, sostuvo Yanina. Y agregó: “Te acordás Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira, porque sos tan maleducado que no me contestaste nunca ni un WhatsApp”.

Esto se dio semanas después de que Yanina contara lo que Wanda le pide por hablar de su intimidad: "Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".