Juana Viale reveló la rotunda decisión "por salud" que tomó a los 43 años: "Es muy fuerte".

Juana Viale abrió su corazón y sorprendió al contar el tratamiento de salud que empezó. La famosa conductora de El Trece se sinceró y reveló que, tras manifestar una serie de síntomas en particular, se alarmó y decidió empezar una actividad en específico para cuidar su salud a los 43 años de edad.

El pasado domingo 18 de mayo en Almorzando con Juana, ciclo que conduce por la pantalla de El Trece, Viale reveló que está preocupada por su garganta, específicamente por su voz, ya que siente que la fuerza mucho y eso puede traerle consecuencias a futuro. Por este motivo, decidió empezar una actividad para preservar esta "herramienta" de trabajo el mayor tiempo posible.

"Yo empecé con clases de canto soy una… no es que empecé clases de canto porque quiero cantar, sino que empecé clases de canto por una cuestión de cuidar mi voz, la garganta. Los viernes, sábado y domingo es muy fuerte, uso mucho la garganta", reveló Viale. Sin embargo, pese a su motivación, aseguró que no le es tan fácil como ella creía.

Precisamente, reveló: "Primera clase, para ver… un horror, me da vergüenza, canté una canción, yo le dije no me hagas esto, el arrorró canté". Finalmente, concluyó la anécdota: "Y después me dijo algo que me agarré a eso, me dijo, no cantás mal se entrena, entonces todos los lunes tengo mi clase”.

Tensión en El Trece por el tenso cruce entre Juana Viale y L-Gante: "Es molesto"

El último programa de Almorzando con Juana, conducido por Juana Viale en Canal Trece, dejó al público y a las redes sociales encendidas tras la explosiva participación de L-Gante. El reconocido exponente de la cumbia 420 no solo habló sin filtros sobre su delicado estado de salud, sino que también protagonizó momentos de alta tensión con la conductora.

L-Gante sorprendió al revelar en vivo que fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal, una noticia que obligará al cantante a replantear su estilo de vida. “Estoy con una dieta de comidas, la respetamos, pero de vez en cuando hay un permitido. Descansar y tratar de no estresarse mucho”, contó, mostrándose auténtico y sin reservas ante los televidentes.

Sin embargo, el clima se tornó aún más intenso cuando el cantante mencionó que se sometió a análisis toxicológicos luego de que las abogadas de Mauro Icardi deslizaran que tendría problemas de consumo. “Me dio negativo en todo lo que tiene que ver con sustancias. Yo ya lo sabía, pero lo quería demostrar, porque siempre se habla de eso en la tele”, lanzó, en una clara respuesta a las versiones que circularon en los medios.

Fue entonces cuando Juana Viale lo interpeló con una frase que dejó a todos helados: “La vida que llevás, de los shows… también es molesto. Dejame en paz”. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y lejos de calmarse, aumentó cuando ella quiso saber sobre su situación sentimental: “¿Estás soltero ahora?”. L-Gante, con una sonrisa incómoda, optó por esquivar la pregunta: “No sé… mejor como”, evitando nombrar a Wanda Nara.

Luego del momento de tensión que se vivió en la mesa de los almuerzos, las redes sociales no evitaron comentar lo incómoda que se veía la situación y fue tema de debate durante todo el fin de semana.