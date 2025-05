L-Gante alarmó sobre su salud al contar el complicado momento que atraviesa: "Me encontraron".

L-Gante volvió a referirse sobre su salud y generó gran preocupación al contar el diagnóstico que atraviesa. Tras su separación de Wanda Nara, el cantante de RKT volvió a estar en el foco de atención tras dar a conocer que enfrenta un complicado panorama. Ahora, en una reciente entrevista, reveló más detalles al respecto.

Invitado a Almorzando con Juana, ciclo conducido por Juana Viale en El Trece, el intérprete de Perrito Malvado reveló que estuvo haciéndose algunos chequeos médicos luego de varios días de malestar y recibió un diagnóstico que lo tomó desprevenido. Primero, introdujo el tema hablando de su supuesto retiro de la música: "Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así". Luego, adelantó que pasará después de su show del 7 de mayo: "Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud".

En este marco, siguió: "Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal". Tras esta declaración, que tomó desprevenidos a los presentes en el programa y causó gran preocupación, sumó: "Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás”.

Finalmente, para llevar calma, explicó que se trata de una situación que está controlada por los médicos: "“Estoy con una dieta de comida que la respeto, pero de vez en cuando hay un permitido". Por último, contó que se realizó un test de toxicología para enfrentar los rumores sobre su supuesto consumo de drogas: "Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso".

L-Gante contó que tiene un proyecto universitario en mente: qué estudiará

L-Gante estuvo en el centro de la mira de los programas de espectáculos en los últimos meses por su noviazgo con Wanda Nara y los escándalos que la influencer protagonizó. Separado de la empresaria, el cantante de RKT habló sobre su presente y sus intenciones de comenzar un nuevo rumbo en su vida.

El intérprete de canciones como Bar y Yo Soy Tu Maestro dio a conocer que está interesado en continuar sus estudios secundarios y luego encarar el rumbo profesional, universitario. "Tendría que iniciar justo en estos momentos, en estos días, esta semana. Ya a fin del año pasado lo tenía muy en claro y recalcaba, remarcaba eso", comentó L-Gante en diálogo con Julio Leiva en Hispa.

"Primero que nada terminar la escuela. O sea, tener el secundario completo. Luego, apuntarme hacia alguna carrera. Me interesaba derecho, y hay algunas más. Aprender otros idiomas", continuó su descargo el músico. Y siguió: "Me gustaría tener la capacidad, la profesión. Quizás ejercerla en algún momento, pero con adquirir conocimiento y saber es suficiente". Alejado de los escándalos y de los programas de chimentos, L-Gante se mostró enfocado en su presente profesional y personal y abrió su corazón en su charla con el mencionado periodista.