Lali Espósito y Ximena Capristo "compartieron un novio".

El reciente lanzamiento del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” de Lali Espósito sigue generando repercusiones, no solo por su propuesta musical, sino también por las historias personales detrás de sus canciones. Una de ellas es “Lokura”, uno de los temas más destacados del disco, cuya inspiración acaba de ser revelada públicamente: está dedicada a un joven que también fue pareja de Ximena Capristo en su adolescencia.

La información salió a la luz en el programa Sálvese Quien Pueda, conducido por Yanina Latorre, donde el panelista Lizardo Ponce reveló que la canción fue escrita en honor a “Locura”, un joven conocido del barrio de Parque Patricios que fue pareja de Capristo cuando ambos tenían 16 años. “Era mi novio y no sabía que también había sido el primer amor de Lali. No lo puedo creer”, expresó sorprendida la panelista.

Según contó la propia Lali en entrevistas previas, “Locura”, cuyo verdadero nombre es Pablo, era barrabrava del club Huracán y un personaje muy reconocido en el barrio. “Pasaba por la puerta de mi casa, me llevaba a pasear en su silla de ruedas, y yo moría de amor por él. Era un bombonazo”, detalló la artista en una entrevista con el streaming LUZU.

Lali definió la canción como un homenaje a ese amor platónico de la adolescencia. Por su parte, Capristo recordó que en aquel entonces Pablo tenía rastas, era musculoso y muy atractivo, y aseguró que buscará fotos de su pasado juntos.

Al borde del llanto, Pergolini le dijo a Lali en la cara lo que nadie esperaba: "Lo que hiciste"

Mario Pergolini es uno de los conductores y empresario de medios más reconocidos del ambiente y en este 2025, dio un giro inesperado a su carrera tras las modificaciones que hubo en Vorterix, que también impactó en su programa Dejá que entre el sol, uno de los más vistos del medio. En este contexto, aprovechó para entrevistar a Lali Espósito, quien viene de lanzar su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama, y en el final de la nota hubo un momento emotivo al borde de las lágrimas que despertó todo tipo de reacciones.

En la mañana del miércoles 30 de abril, se emitió la entrevista de Mario Pergolini a Lali Espósito en el marco del nuevo álbum que lanzó, aunque hablaron de distintos temas que atravesaron a la actriz y cantante de 33 años. En el cierre, el conductor tuvo unas sentidas palabras que la impactaron por completo.

"Vos en un momento acabás de decir, que está super lindo, 'yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra'. Pero no todas las estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que... a mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron", expresó en primera instancia. Mientras Lali lo escuchaba atentamente y asentía a lo que relataba, Pergolini continuó.

"Demostraste eso: que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado, a Mirtha Legrand le costó, de grande, recién ahora, le están tirando buena onda a Mirtha, más allá de si se lo merece o no. Pero eso no se logra nomás siendo artista, Lali", le dijo con un tono de admiración. "Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas, o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... la verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso", reflexionó Pergolini mientras Lali no pudo evitar la emoción en su rostro. "Voy a llorar Mario ¿Cómo vas a terminar la nota así?", le dijo entre risas. "No, boluda, no era para eso, te pido mil disculpas", respondió Mario, antes de que se dieran la mano y la entrevista finalizara.