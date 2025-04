Al borde del llanto, Pergolini le dijo a Lali en la cara lo que nadie esperaba: "Lo que hiciste"

El inesperado y emotivo momento entre Mario Pergolini y Lali Espósito en Vorterix.

Mario Pergolini es uno de los conductores y empresario de medios más reconocidos del ambiente y en este 2025, dio un giro inesperado a su carrera tras las modificaciones que hubo en Vorterix, que también impactó en su programa Dejá que entre el sol, uno de los más vistos del medio. En este contexto, aprovechó para entrevistar a Lali Espósito, quien viene de lanzar su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama, y en el final de la nota hubo un momento emotivo al borde de las lágrimas que despertó todo tipo de reacciones.

En la mañana del miércoles 30 de abril, se emitió la entrevista de Mario Pergolini a Lali Espósito en el marco del nuevo álbum que lanzó, aunque hablaron de distintos temas que atravesaron a la actriz y cantante de 33 años. En el cierre, el conductor tuvo unas sentidas palabras que la impactaron por completo.

Lali lanzó su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

"Vos en un momento acabás de decir, que está super lindo, 'yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra'. Pero no todas las estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que... a mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron", expresó en primera instancia. Mientras Lali lo escuchaba atentamente y asentía a lo que relataba, Pergolini continuó.

"Demostraste eso: que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado, a Mirtha Legrand le costó, de grande, recién ahora, le están tirando buena onda a Mirtha, más allá de si se lo merece o no. Pero eso no se logra nomás siendo artista, Lali", le dijo con un tono de admiración. "Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas, o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... la verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso", reflexionó Pergolini mientras Lali no pudo evitar la emoción en su rostro. "Voy a llorar Mario ¿Cómo vas a terminar la nota así?", le dijo entre risas. "No, boluda, no era para eso, te pido mil disculpas", respondió Mario, antes de que se dieran la mano y la entrevista finalizara.

Pergolini sorprendió a todos por su futuro en El Trece junto a Suar

Adrián Suar sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales al compartir una foto con Mario Pergolini. En medio de la polémica que enfrenta El Trece por los dichos de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani en su programa Viviana en vivo, el productor dio un fuerte indicio en sus redes sociales de que Pergolini podría ser su nueva apuesta para la conducción de un importante programa.

En las últimas horas, Suar se dirigió a sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores una foto en la que se lo ve al lado del histórico conductor de radio. En la imagen, se los puede ver dándose un cálido abrazo. La foto fue publicada primero por Pergolini, que agregó un sticker de Instagram debajo y puso: "¿Es hora de volver?".

Al ratito, Suar la compartió en su cuenta y le sumó: "Es hora". Así, quedó más que claro que se trata de una nueva oportunidad que el productor le brindó a Pergolini y que es una posibilidad firme que reaparezca en la pantalla de El Trece. Cabe destacar que meses atrás, en las noticias habían surgido rumores de una posible vuelta del conductor radial al canal, ya que aparentemente, Suar tenía el deseo de contratarlo para un programa que ya tenía pensado.

Todavía no hay nada confirmado, pero algunos rumores sostienen que Suar compró los derechos del reality American Idol y que Pergolini podría estar en la conducción. Quien dio a conocer los detalles del tema fue Ángel De Brito en LAM: "El Trece quiere... lo que quiere Diego Guebel que vuelva a la televisión para conducir su socio Mario Pergolini. Están tratando de convencerlo para que vuelva. Es un rol chiquito, se graba, le da libertad para vivir", anunció el conductor. Además, agregó que "para este nuevo proyecto, desde el canal quieren a Laurita Fernández en la conducción, con Lerner, Diego Torres y Mon Laferte como jurados".