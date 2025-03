Mario Pergolini atacó al hijo de Moldavsky y contó lo que nadie se imaginaba: "Me pidió".

Mario Pergolini rompió el silencio y tomó posición en la polémica por los dichos de Eial Moldavsky sobre la intimidad de Lali Espósito. El conductor de Vorterix atacó al hijo del humorista Roberto Moldavsky y se burló al aire de la situación en un descargo que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

La situación se originó en el programa de Pergolini en Vorterix, cuando el conductor y su equipo se hicieron eco de la polémica de Moldavsky con Lali. En tono de burla, y con el graph "Disculpas Day" -en una clara alusión a los festejos especiales que organizan en el stream Olga- Mario Pergolini atacó a Eial y bromeó, asegurando que Eial estaba hablando de mates: “Yo le puse la bombilla a un mate y el mate me pidió que lo acompañe de gira”.

La reacción de Mario Pergolini a las declaraciones de Eial Moldavsky no tardó en hacerse viral y las respuestas no tardaron en llegar. “Tuvimos una conversación a las 2 de la mañana de ella diciéndome: Venís conmigo, vos vení conmigo. Estás conmigo, yo me ocupo de todo. Y estás en Madrid, qué te puede pasar de malo 8 meses en Madrid”, había dicho Eial Moldavsky en el programa de stream Soñé que volaba, en referencia a Lali Espósito.

En medio de la polémica, las redes sacaron a relucir una entrevista a Pedro Rosemblat en el stream Olga, en la que Eial le consultó sobre su relación con Lali Espósito y el conductor le contestó: "Estoy de novio, muy enamorado”. Cuando Rosemblat se negó a revelar hace cuánto se estaban viendo, Eial arremetió: “¿Cómo es estar en pareja con alguien con tanta visibilidad? ¿Te afectó? ¿Lo pensaste? ¿Fue una charla?”. Contundente, el conductor retrucó: “Yo me enamoré y me puse de novio con una persona que tiene un trabajo con una gran repercusión. Cuando llegó al universo público, yo ya estaba hasta las manos".

El descargo de Eial Moldavsky y Nati Jota tras la polémica

Una vez desatado el escándalo por las polémicas declaraciones de Eial Moldavsky, el joven apareció en sus redes sociales con un descargo. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas. En primer lugar, quiero aclarar que en ningún momento me refería a Lali. La historia es completamente falsa, fue en el marco de una consigna en un programa de radio donde uno a veces dice muchas boludeces. Acá tienen a una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas. Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así al aire y no contaría algo así”, expuso.

Asimismo, la conductora Nati Jota -quien estaba al aire en el programa y no frenó la situación- precisó: "No queríamos dejar de hacer un comentario sobre la situación que tuvimos al aire el viernes. Fue un momento bastante choto. Yo, en lo personal, no lo decodifiqué en el momento como para frenarlo, como hubiera querido y como correspondía. Ayer subí un tweet y Eial también pidió sus disculpas. Nos parecía importante abordarlo hoy en vivo. Verlo me hizo ruido. No haber intervenido en esa situación y haber participado de esa conversación me resultó desagradable. Como dijo Eial, la intimidad de una mujer, sea quien sea, no se habla en ese tono, no se hace de esa manera. No quería dejar de decirlo porque me interpela".