Lo hizo de nuevo: el insólito reclamo de Javier Milei a Lali Espósito y María Becerra

Javier Milei volvió a arremeter contra las cantantes María Becerra y Lali Espósito.

Javier Milei reavivó una vez más su enfrentamiento a las artistas Lali Espósito y María Becerra, hacia quienes tuvo comentarios despectivos en diversas oportunidades. El Presidente dio una nueva entrevista con La Nación y en esa charla volvió a referirse de manera altanera hacia las cantantes pop con un insólito reclamo.

El primer mandatario se refirió a los dichos de María Becerra en un recital en la Patagonia, en alusión a la supuesta ausencia del Estado en los incendios de El Bolsón y alrededores. "Por ejemplo, la chica BCRA dijo que no estábamos ayudando con los incendios, que fueron ocasionados intencionalmente por gente del espacio que ellas fueron a levantar", sostuvo Milei, en alusión a que las cantantes habrían apoyado al supuesto grupo que incendió la Patagonia, suceso que jamás ocurrió.

Al mismo tiempo, Javier Milei cuestionó a las intérpretes de canciones como Fanático, Automático y Boomerang por no pronunciarse sobre recientes sucesos que ocurrieron en la sociedad. "¿Dónde están ahora con la muerte de Kim o con la tragedia de la familia Bibas, no tienen nada que decir? En esas cosas callan", sostuvo el Presidente irrisoriamente ante el periodista Luis Majul.

La palabra de Lali Espósito sobre el odio de Milei hacia ella y María Becerra

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del presidente. En ese momento, el periodista de Puro Show le recordó que recientemente Milei la nombró otra vez como "Ladri Depósito" y ella soltó: "Sí, al pedo aparte, tenía tanto para decir siendo el Presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".

El impensado descargo de Esteban Trebucq sobre Lali

"A mí me gusta la gente que se la juega. En este punto la banco a Lali Espósito. A mí la descalificación no me gustan. A mi el tema de 'Lali Depósito' no me gusta, es más yo cometí un error y le pedí disculpas", comentó el periodista en Bondi.

