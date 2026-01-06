Colapinto no sumó puntos en la temporada.

Alpine dejó atrás un 2025 complicado en el que se sabía que iba a ser difícil llegar a la zona de puntos a lo largo de la temporada. Desde el principio, el equipo galo tenía claro que no iba a haber desarrollo profundo en el A525, un monoplaza construido sobre la base del A524 que apenas tuvo modificaciones menores en el transcurso del campeonato, puesto que los esfuerzos estuvieron centrados en el desarrollo de su sucesor, el A526.

De ahí que Franco Colapinto no haya tenido muchas oportunidades de sumar en su segunda temporada en la Fórmula 1, además de que Pierre Gasly, el más experimentado de Alpine, apenas llegó a hacerse con 22 unidades en todo el año. Pero para este 2026 se espera una historia completamente distinta, no solo por el cambio del reglamento técnico en la máxima categoría, sino también porque el equipo galo ya no tendrá los motores de Renault.

La marca francesa venía con un déficit de potencia arrastrada desde hace algunas temporadas, lo que, sumado a los problemas de diseño del coche, hacían muy compleja la tarea para los pilotos. De ahí que Flavio Briatore haya anunciado la desvinculación con Renault para pasar a ser cliente de Mercedes, que proveerá las unidades de potencia y las cajas de cambios para los nuevos monoplazas de Alpine, que ya han comenzado a cobrar vida.

Y es que este lunes la escudería francesa publicó un video en sus redes sociales en el que se muestran imágenes de la fábrica y el sonido del nuevo motor de Mercedes puesto en marcha en el A526. Si bien no se ven imágenes del coche en cuestión, Alpine generó expectativa con su publicación al mostrar a los ingenieros escuchando el motor junto con el texto: “Una nueva era. El A526 está vivo”.

Cabe mencionar que Mercedes, junto con Red Bull Ford, ha encontrado un hueco en el reglamento técnico que le permitiría tener más potencia que los otros motoristas, es decir, Ferrari, Honda y Audi. De hecho, los demás equipos elevaron una queja contra las escuderías alemana y austriaca por supuestas irregularidades en la construcción del motor, pero la FIA aprobó las unidades de potencia, por lo que tendrían una ventaja para este año.

El argentino correrá todo el 2026 con Alpine.

¿Cuándo se presenta el nuevo auto de Alpine?

Hace unas semanas, se confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que este solo será el primer vistazo del monoplaza, ya que para ver su rendimiento en pista habrá que esperar a los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas en el circuito catalán.