Ejército de Colombia debe defender soberanía y territorio ante posible  incursión de EE. UU: Canciller

El Ejército de Colombia debe defender el territorio y la soberanía nacional ante una eventual incursión militar de Estados Unidos, dijo ‍el martes la canciller del ⁠país sudamericano, Rosa Villavicencio, al insistir que el diálogo debe mantenerse para resolver las diferencias con el Gobierno del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense admitió el domingo la posibilidad de una acción militar similar a la realizada en Venezuela y que terminó con la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

“Si llegase esa agresión, el Ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país”, aseguró Villavicencio en una conferencia de prensa. La funcionaria afirmó que, ‌de acuerdo con el orden internacional, los Estados tienen derecho ⁠a la legítima defensa.

Trump calificó a Petro ⁠como un "hombre enfermo" y con vínculos con la producción y el tráfico de cocaína, acusaciones que negó el mandatario colombiano, quien sostiene en su defensa que ‍en su Gobierno se alcanzaron cifras récord de decomisos de droga y que en 2025 ascendieron a alrededor de ⁠1.000 toneladas métricas.

Los dos mandatarios han ‌mantenido unas tensas relaciones desde que Trump asumió el poder en enero del año pasado. Petro cuestiona el intervencionismo y la injerencia del presidente estadounidense.

A su turno, Trump acusa al mandatario colombiano de vínculos con el narcotráfico y de ser permisivo con grupos armados ilegales.

Villavicencio dijo que, pese a las ‌tensas relaciones con ‌Washington, Colombia insistirá en el diálogo como mecanismo para superar las diferencias y reiteró la disposición del Gobierno de Petro para cooperar en la lucha contra el narcotráfico.

"El diálogo continúa, nosotros nunca hemos suspendido el diálogo con Estados Unidos, aún en los momentos ​más difíciles se ha hablado con ellos", afirmó la diplomática, quien sostuvo que el Gobierno de Trump debe conocer todos los esfuerzos y resultados de Colombia en la lucha contra las drogas bajo el liderazgo del presidente Petro.

La canciller reiteró que son los venezolanos quienes deben solucionar sus problemas internos e insistió en la disposición de Colombia de mediar si el Gobierno y la oposición del ‍país petrolero lo aceptan.

Colombia anunció el lunes que continuará coordinando y cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia y la tecnología del Gobierno de Washington.

Estados Unidos presiona a Colombia para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico ante un considerable aumento en ​los últimos años de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

En la producción y el tráfico de cocaína en Colombia están implicados, ​según fuentes de seguridad, las guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles ⁠internacionales, como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos.

Petro convocó para el miércoles a concentraciones para "defender la soberanía nacional".

(Luis Jaime Acosta)