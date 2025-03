Pergolini arrugó con Messi y le pidió disculpas en vivo en Vorterix: "Lo boludeé"

Pergolini se arrepintió de criticar a Messi y le pidió disculpas en vivo

Mario Pergolini rompió el silencio en Vorterix con un llamativo pedido de disculpas a Lionel Messi y soprendió a más de uno con sus palabras. El empresario estuvo al frente del ciclo Deja que entre el sol, a través del mencionado canal de streaming, y aprovechó el regreso de un corte publicitario para referirse al campeón de todo con la Selección Argentina. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender debido a lo que dijo acerca del astro rosarino.

El reconocido conductor fue sumamente crítico con el futbolista de Inter Miami en sus comienzos y no se olvida de ello. Por este motivo, luego de que durante la pausa se muestre una publicidad del propio Lionel como una joven promesa del fútbol, Pergolini no dejó pasar el momento para referirse al diez. A su vez, deslizó un breve mensaje sobre Marcelo Tinelli teniendo en cuenta el vínculo del jugador con el famoso bolivarense.

Las disculpas públicas de Pergolini a Messi en Vorterix: "Te llamé caminacanchas"

"Me cae bien como persona. No tengo relación con Messi, pero lo boludeé mucho cuando empezó... Era 'no cantas el himno', pero todo público. Él lo recuerda con rencor y está bien, nunca le pedí disculpas", esbozó el conductor acerca de la "Pulga" y hasta lo eligió por encima de Diego Armando Maradona cuando le dieron a elegir entre uno y otro. Acto seguido, Pergolini miró a la cámara y le pidió perdón al crack de Inter Miami de Estados Unidos.

"Messi, te tengo que pedir disculpas. La verdad que cuando comenzaste te boludeábamos que no cantabas el himno y que alguna vez te llamé caminacanchas", reconoció el ex El Trece. "La verdad que, con el tiempo, lo único que has demostrado, sobre todo más que jugador de fútbol, es la buena gente que sos. Conozco mucha gente que te conoce y todo el mundo habla de la buena persona que sos. Me encanta tu familia... Nunca te pedí disculpas, siempre estabas con Marcelo (Tinelli), además. Tenés razón si estás enojado conmigo, fui un desubicado pero lo fui mucho tiempo. Entendé que no era con vos, eras tan bueno que a lo mejor era fácil golpear. Te pido disculpas, Lionel. Siempre se lo quise decir y nunca lo dije", cerró el empresario de 60 años.

Mario Pergolini habló del vínculo entre Lionel Messi y Marcelo Tinelli

