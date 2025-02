Pergolini aprovechó el fracaso de Boca en la Libertadores y lanzó un palazo: "Malos equipos"

El palazo de Pergolini contra Boca tras el fracaso en la Libertadores

Mario Pergolini reapareció en escena tras la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. Es que la derrota por penales continúa teniendo repercusiones mientras se espera que se defina el futuro de Fernando Gago y el empresario -que formó parte de la Comisión Directiva cuando Jorge Amor Ameal fue presidente del club- aprovechó para apuntar contra la actual dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Si bien no dio nombres, su mensaje fue claro y contundente.

Días después de cuestionar los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases, el directivo de Vorterix ahora hizo foco en cuestiones dirigenciales. Horas después del encuentro en La Bombonera, Pergolini compartió una story en su cuenta de Instagram en la que dejó un picante mensaje para el ídolo. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente aparecieron en las demás redes sociales.

"Los incompetentes en el poder repiten los errores como un bucle sin fin. Su inseguridad los vuelve mezquinos y déspotas, creando ambientes tóxicos dónde culpan a otros por su propia falta de visión. Malos jefes no sólo toman malas decisiones, también fabrican malos equipos", fueron las palabras que eligió el empresario para su contundente posteo. Más allá de que no hizo referencia puntualmente a Boca Juniors, es cierto que no es la primera vez que saca provecho de algún mal momento del "Xeneize" para dejar en claro su postura.

El posteo de Mario Pergolini contra Juan Román Riquelme y Boca

La crítica de Pergolini por los refuerzos de Boca

Tras la derrota de Boca en la ida ante Alianza Lima, el directivo de Vorterix cuestionó las incorporaciones del "Xeneize" en el último mercado de pases a modo de humor: "¿Por qué si compramos al 5 de Huracán lo hacemos jugar de 8?; ¿Quién vio el video de Velasco para pagar 10 palos verdes por un tipo que no toca la pelota? Que hacía ocho meses que no jugaba a la pelota y estaba jugando en Estados Unidos con nadie. ¿Quién dijo que Gago era un buen director técnico? ¿Al español lo compramos roto?".

Tan sólo unas horas más tarde, el empresario subió una story a su cuenta de Instagram en donde hizo un descargo contra los que le dieron difusión a sus palabras: "Acabo de escuchar en una radio que levantaron un audio mío de ayer en el programa NSP de Vorterix donde decía unas barbaridades sobre como compramos a tal o por qué gastamos esa plata. Deberían como mínimo verificar un poco en qué contexto se dijo, cómo lo estábamos diciendo. Porque si no después se replica esto y el que no ve o escucha la aclaración piensa cualquier cosa. Sólo para aclarar porque no me gusta que esto esté rebotando al pedo por ahí, mal informado".

¿Cuándo juegan Boca vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Canalla" se enfrentan este viernes 28 de febrero a las 20 horas, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en La Bombonera con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

El fixture de Boca en 2025: los próximos partidos