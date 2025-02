Mario Pergolini derrapó y atacó a Riquelme por un refuerzo de lujo de Boca: "Roto"

Mario Pergolini derrapó y atacó a Riquelme por un refuerzo de lujo de Boca

Tras la derrota de Boca Juniors ante Alianza Lima en el debut de la Copa Libertadores, Mario Pergolini rompió el silencio con una picante crítica para Juan Román Riquelme y compañía. El reconocido directivo de Vorterix participó de los últimos minutos de uno de los programas radiales para atacar tanto a la dirigencia por un refuerzo como a Fernando Gago por su trabajo como DT. Pocas horas después aclaró la situación a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que no es la primera vez que reacciona contra las autoridades del "Xeneize", más aún teniendo en cuenta que formó parte cuando Jorge Amor Ameal asumió la presidencia de la institución. Años más tarde, la reacción fue contra el ídolo por las incorporaciones en el mercado de pases. El español Ander Herrera, que arribó al elenco de la Ribera recientemente y sólo jugó un partido, fue el principal apuntado por el empresario.

La furiosa crítica de Mario Pergolini a Juan Román Riquelme y Boca por Ander Herrera

En el cierre de No Se Pudo, ciclo diario de Vorterix, Pergolini apareció en escena con algunas preguntas picantes siguiendo el "humor" del programa. "¿Por qué si compramos al 5 de Huracán lo hacemos jugar de 8?; ¿Quién vio el video de Velasco para pagar 10 palos verdes por un tipo que no toca la pelota? Que hacía ocho meses que no jugaba a la pelota y estaba jugando en Estados Unidos con nadie. ¿Quién dijo que Gago era un buen director técnico? ¿Al español lo compramos roto?", esbozó. Lo último fue haciendo una clara referencia a Ander Herrera, quien sólo sumó minutos en la goleada por 5 a 0 ante Argentino de Monte Maíz en la Copa Argentina el pasado 22 de enero. Poco después, culminó: "Estoy contento con Boca porque me gusta ser de Boca, pero me quedaron preguntas. Tenía todas las respuestas pero nos tenemos que ir".

La aclaración de Mario Pergolini sobre sus dichos acerca de Boca

Tan sólo unas horas más tarde, el empresario subió una story a su cuenta de Instagram en donde hizo un descargo contra los que le dieron difusión a sus palabras: "Acabo de escuchar en una radio que levantaron un audio mío de ayer en el programa NSP de Vorterix donde decía unas barbaridades sobre como compramos a tal o por qué gastamos esa plata. Deberían como mínimo verificar un poco en qué contexto se dijo, cómo lo estábamos diciendo. Porque si no después se replica esto y el que no ve o escucha la aclaración piensa cualquier cosa. Sólo para aclarar porque no me gusta que esto esté rebotando al pedo por ahí, mal informado. Era sólo el final de ayer donde decía un exabrupto por el partido de anoche donde jugamos mal pero vamos Boca el martes, como siempre, pase lo que pase contra todos. Pero no pongan pavadas".

¿Cuándo juegan Boca vs. Alianza Lima por la vuelta de la Copa Libertadores?

El "Xeneize" y el elenco comandado por Gorosito se enfrentarán el próximo martes 25 de febrero a las 21.30 horas por la vuelta de la segunda fase en la Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por las señales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Mitelefe.com, Pluto TV y Disney+ Premium, entre otras alternativas.

Boca recibirá el próximo martes 25 de febrero a Alianza Lima en la Bombonera

El fixture de Boca en 2025: los próximos partidos