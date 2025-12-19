La ONU quiere corregir norma presupuestaria que reduce disponibilidad de efectivo

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra.

Funcionarios de la ONU esperan revisar una norma "bizarra" que podría llevar al organismo mundial a abonar cientos de millones de ‍dólares en cuotas no gastadas ⁠a los Estados el año que viene, incluso en momentos en que enfrenta temores de quiebra.

Según el reglamento financiero de la ONU, todo el dinero no gastado, a menudo porque los Estados pagan demasiado tarde o no pagan en absoluto, se resta automáticamente de sus cuotas futuras.

Esto significa que el organismo mundial tendría que abonar a sus miembros cerca de 300 millones de dólares el año próximo, según funcionarios de la ONU, ‌lo que reduciría en cerca de un 10% el ⁠presupuesto previsto de 3.200 millones de ⁠dólares.

Tatiana Valovaya, directora general de la ONU en Ginebra, calificó la norma de "bizarra", afirmando que durante años se han buscado reformas que hasta ahora ‍no han tenido éxito.

"La organización tiene que devolver a los Estados miembros el dinero que no ha recibido, ⁠y eso podría dificultar aún más ‌nuestra situación para el año 2026", dijo a la prensa esta semana.

La ONU se enfrenta ya a una reducción presupuestaria del 15% en su año 80 de existencia, en medio de una crisis de liquidez provocada en gran medida por los atrasos de Estados Unidos, ‌el principal ‌contribuyente.

Está previsto que se tome una decisión sobre la reforma de la norma en el marco de las conversaciones en curso sobre el presupuesto de 2026, y que la Asamblea General tome una decisión antes de finales de año, dijo ​a Reuters un portavoz de la ONU.

Las cuotas de la ONU se basan en el tamaño de las economías de cada uno de sus 193 miembros. Los observadores dicen que la regla tenía sentido cuando los países pagaban sus cuotas puntualmente y en su totalidad pero hasta el 15 de diciembre solo 148 lo habían hecho, mostró un sitio web de la ‍ONU.

Muchos temen que el presidente estadounidense, Donald Trump, no pague las cuotas pendientes de Estados Unidos tras criticar al organismo.

El secretario general, António Guterres, pretende suspender temporalmente la devolución de créditos como parte del paquete presupuestario, mostró un documento de la ONU. En octubre, estimó que la cantidad ​a acreditar a los Estados ascendería a 600 millones de dólares en 2027, basándose en los fondos no gastados de 2025.

"Eso significa una carrera hacia ​la bancarrota", dijo.

El experto en finanzas de la ONU Ronny Patz lo calificó de "crisis galopante". "Estamos llegando a un punto en el que ⁠no se pueden realizar las funciones básicas y eso repercute en todo lo que depende de la Secretaría", dijo.

Con información de Reuters