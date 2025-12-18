En provincia de Buenos Aires, las paritarias continúan abiertas ya que aún resta cerrarse un incremento para los dos últimos meses del año. Los distintos gremios provinciales, docentes de SUTEBA y estatales de ATE, reconocieron que “no hay definiciones” respecto de los cuándo se reunirán con el gobierno bonaerense y que la situación “está difícil”.

En tanto, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaron que el próximo sábado 20 de diciembre se abonará el medio aguinaldo. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Axel Kicillof detalló que la decisión se da “en cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia". Tras ese señalamiento, informaron que "el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Paritarias en provincia de Buenos Aires: últimas noticias para docentes y estatales

A la fecha, desde la Federación bonaerense de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Feggepba) - uno de los gremios más grandes - la suba salarial que obtuvieron durante el 2025, trepa al 24%. Durante el año otorgaron un 7% en febrero, 2% en marzo, 6% en mayo, 4% en julio, 2,5% de aumento a partir de agosto, y un 2,5% adicional desde octubre. También hubo un aumento excepcional en viáticos, una extensión de los aumentos a las y los jubilados, y actualización de los importes de la ayuda escolar, asignaciones familiares, y bonificaciones a profesionales.

El gremio docente tuvo una paritaria similar. El primer aumento del año fue para los meses de febrero y marzo con un 9% acumulado. Se otorgó un 7% aplicado sobre salarios de enero y un 2% sobre marzo. El segundo tramo fue para mayo y julio. La suba fue el 10%, dividido en dos cuotas: 6% sobre los salarios de marzo, pagado con haberes de junio; y el 4% restante abonado con haberes de agosto.

La última suba fue para agosto y octubre. Los gremios aceptaron un nuevo incremento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. De esta manera, un maestro o maestra de grado, sin antigüedad, y con una jornada laboral de 4 horas percibe a la fecha un salario de bolsillo de $713.217,15. Así, restará cerrar los meses de noviembre y diciembre.