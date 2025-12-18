Formosa lanza el Club Digital de Verano, un espacio gratuitos de robótica y programación para aprender jugando

En el marco del desarrollo a la educación que impulsa el Modelo Formoseño, surge una nueva propuesta gratuita: el Club Digital de Verano. Esta iniciativa es impulsada en articulación con la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS).

En diálogo con AGENFOR, la coordinadora de la fundación, Antonella Luxen Marain, precisió que "está destinadad a niños desde los 12" años y que se llevará adelante todos los jueves a las 18hs. “Trabajarán con un equipo proveniente del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, el cual brindará distintas herramientas sobre robótica y programación”, indicó Marain.

Este programada está se desarrollará a lo largo de los meses de verano tales como diciembre, enero y febrero en la que está destinado al jardín de Infantes y la Escuela primaria.

En este mismo sentido, recordó que la fundación "brinda asistencia alimentaria para 74 familias en las dos sedes, por lo que tiene bastante ocupación territorial". “Estamos muy contentos de poder ser uno de los Clubes Digitales que se va a desarrollar en el verano, además de ser una actividad extra para que los chicos puedan distenderse y disfrutar de una propuesta distinta e innovadora”, acentuó Antonella Marain.

Más oportunidades para el verano

El Parque Acuático 17 de Octubre, ubicado en la localidad de El Colorado, abrirá sus puertas al público en general el próximo viernes 19 de diciembre. Se espera que el complejo recreativo reciba tanto a vecinos locales como a turistas de otras localidades y provincias cercanas.

En diálogo con Agenfor, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, confirmó la apertura oficial de la nueva temporada y detalló: “Están las obras de infraestructura con 11 piletas pasivas. La entrada general será de un abono de $6 mil para ingresar al Parque Acuático mientras que para los vecinos de la localidad será de tres mil pesos".

El Parque Acuático 17 de Octubre cuenta con una variedad de piscinas para todas las edades. Destaca la piscina con olas artificiales, ideal para adolescentes y adultos, que recrea la sensación de playa.

Para los más pequeños, hay varias piletas de poca profundidad con juegos acuáticos, mini-toboganes y chorros de agua, pensadas para su seguridad y diversión. Además, se encuentra una piscina recreativa para toda la familia, con sectores de profundidad media, perfecta para nadar, relajarse o disfrutar de juegos acuáticos en conjunto.

El intendente también detalló que todas las áreas están acompañadas de toboganes, rampas de agua y espacios de chapoteo que completan la experiencia acuática.