Escándalo por la insólita sanción del técnico del Manchester United a Alejandro Garnacho

Escándalo por la insólita sanción a Garnacho en el Manchester United

Alejandro Garnacho sufrió una insólita sanción en el Manchester United de Inglaterra a horas de un partido importante para el equipo. La misma llegó por parte del entrenador portugués Rúben Amorim, quien días después de un hecho que generó controversia la comunicó en conferencia de prensa. Por supuesto, la determinación del DT llamó la atención del crack campeón de la Copa América 2024 con la Selección Argentina.

Lo cierto es que durante el cruce ante el Ipswich Town por la fecha 27 de la Premier Leeague donde los "Diablos Rojos" ganaron por 3 a 2, el nacido en España protagonizó un momento que no pasó desapercibido. Tras la expulsión de un compañero, el entrenador lo sustituyó y al joven no le gustó, por lo que tuvo una reacción que derivó en una fuerte consecuencia. El propio técnico anticipó que hablaría con él y luego dio los detalles del "castigo".

"En el Manchester United todo es importante y la percepción en un gran club es clave. Así que va a pagar la cena para todos, pero es todo", esbozó Amorim acerca de la sanción al crack de la "Albiceleste". Es que tras la expulsión de Patrick Dorgu, el DT cambió al "Bichito" por Noussair Mazraoui con el objetivo de fortalecer la defensa, pero su accionar enfureció al crack que se fue molesto al vestuario.

Las declaraciones del entrenador se dieron en el marco previo al duelo contra el Fulham por los octavos de final de la FA Cup de Inglaterra. En caso de avanzar de ronda, el Manchester United deberá esperar el sorteo que comenzará poco después del partido para saber a qué rival se enfrentará en cuartos. Por otro lado, en la Premier ocupan el puesto n°14 y están lejos de los puestos de copas internacionales y en la Europa League se verán las caras con la Real Sociedad en los octavos de la UEFA Europa League.

Los números de Alejandro Garnacho con la camiseta del Manchester United

Partidos jugados : 121.

: 121. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Copa de la Liga inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024.

El DT de Manchester United filtró los culpables de la crisis y Garnacho no se salvó

Un nuevo resultado adverso complicó todo en Manchester United de Inglaterra y su DT, el portugués Rúben Amorim, rompió el silencio e sobre lo que sucede en medio de la crisis del club. El reciente empate 2 a 2 en condición de visitante contra Everton que posiciona a los "Diablos Rojos" entre los últimos cinco puestos de la Premier League sin dudas generó preocupación. Ante esta situación, el director técnico no se guardó nada.

El crack campeón de América con la Selección Argentina disputó pocos minutos en el mencionado cotejo y no es una pieza fija para el entrenador. Claro que no es el único apuntado en este momento en el que sufren en el torneo local, pero también se preparan para los octavos de final de la UEFA Europa League donde se verán las caras con Real Sociedad de España, tras culminar entre los primeros ocho en la fase inicial. Más allá de este dato positivo, lo cierto es que el rendimiento en el ámbito doméstico no acompañan y Amorim lo dejó en claro.