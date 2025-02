El anuncio oficial de Manchester United que afecta al club de Garnacho.

El Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez confirmó su crisis total con un nuevo anuncio oficial. El club de Inglaterra no transita por un buen presente en el aspecto deportivo, ya que se ubica cerca del fondo de la tabla de posiciones en la Premier League, pero la pasa peor todavía fuera de la cancha por los problemas financieros que tiene la institución que cuenta con los dos jugadores de la Selección Argentina.

A través de un comunicado en su portal online, los "Diablos Rojos" informaron que echarán entre 150 y 200 empleados, que se sumarán a los 250 ya despedidos en el 2024. Esta polémica determinación se da en el marco de una profunda reestructuración que incluye recortes de todo tipo en Old Trafford. Y todo indica que ello se traslará al plantel profesional en los próximos mercados de pases, a corto o mediano plazo. La intención es recuperar la grandeza, tanto institucional como deportiva, de uno de los cuadros más ganadores y populares del mundo del fútbol.

El Manchester United de Garnacho echa a más empleados por la crisis: el comunicado oficial

Manchester United transformará su estructura corporativa, como parte de una serie de medidas adicionales para mejorar la sostenibilidad financiera del club y mejorar la eficiencia operativa. El plan de transformación tiene como objetivo devolver al club la rentabilidad después de cinco años consecutivos de pérdidas desde 2019. Esto creará una plataforma financiera más sólida desde la cual el club puede invertir en el éxito del fútbol masculino y femenino y en una mejor infraestructura.

Como parte de estas medidas, el club prevé que se supriman entre 150 y 200 puestos de trabajo, previo proceso de consulta con los empleados. Estos se sumarían a los 250 puestos de trabajo suprimidos el año pasado.

Manchester United sigue con los recortes en el club.

¿Cómo es la crisis de Manchester United en 2025?

La institución británica atraviesa una etapa de cambios significativos tras la llegada de Sir. Jim Ratcliffe como propietario en febrero pasado, quien está tomando severas medidas para recortar los gastos de la entidad y solventar la delicada situación económica en la que está sumergida uno de los equipos más populares de Europa.

Según informó el medio local The Sun, la dirigencia británica está realizando recortes en diversas áreas del club, desde el personal hasta los servicios básicos en el campo de entrenamiento. Entre las decisiones más recientes que causó revuelo entre los aficionados, se encuentra la reducción de las opciones de alimentos en el comedor del equipo, limitando los almuerzos a sopa y sandwiches, con excepción de los jugadores del primer equipo. De hecho, los diarios locales hablan de que también se incluyó a la lista de damnificados a los entrenadores y analistas.

Según reveló el New York Times mediante The Athletic, los "Red Devils" registran una deuda de 360 millones de euros, de los cuales deberán pagar 200 millones en el 2026 de forma obligatoria si no quieren sufrir sanciones, como puede ser la quita de puntos en la Premier League. A su vez, existe un caso extremo, el cual es poco probable, en el que hasta puede descender de categoría. Sin embargo, esta opción está prácticamente descartada. En conclusión, Manchester United tiene un balance negativo superior a los 600 millones de euros en los últimos cinco años, si sólo se tiene en cuenta el plano de trasferencias de futbolistas.