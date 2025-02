Una figura de Europa la avisó a Scaloni que quiere jugar en la Selección Argentina: "La primera"

Alerta Scaloni: una figura de Europa quiere jugar en la Selección Argentina

La Selección Argentina buscará sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en la doble fecha de Eliminatorias de marzo (21/3 vs. Uruguay y 25/3 vs. Brasil), por lo que Lionel Scaloni ya piensa en lo que se viene. Es que el DT deberá evaluar tanto las bajas como también el nivel de sus futbolistas para definir la lista de convocados y ahora recibió el mensaje fuerte de una figura de Europa. Se trata de un futbolista nacido en España que sueña con vestir la "Albiceleste".

Se trata de Pablo Maffeo, defensor de 27 años que actualmente se desempeña en el Mallorca y en una entrevista habló sobre la chance de representar al elenco nacional. Si bien existe la chance de que juegue para la "Furia Roja", el lateral que ya formó parte de una nómina la descartó y se ilusiona con una nueva chance. De hecho, hasta dejó en claro que podría jugar para otra potencia del Viejo Continente si Scaloni no lo cita.

El mensaje de Pablo Maffeo para Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina

"Esperaría que me puedan llamar de Argentina. Fue la primera que tocó la puerta y me llamó. Pero en caso de que no se pueda, sería antes Italia que España, donde no iría pero no porque no me sienta español ni nada de eso. Tengo padre italiano y madre argentina", destacó el defensor en diálogo con La Zona 10. De esta manera, dejó en claro cuáles son sus planes con respecto a la posibilidad de vestir la "Albiceleste".

Cabe mencionar que Maffeo ya tuvo una primera convocatoria a la Selección Argentina en noviembre del 2023 para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en las que los campeones del mundo se enfrentaron a Uruguay y Brasil, los mismos rivales que tocarán en marzo. En aquella oportunidad, el defensor no pudo sumar minutos y se quedó en el banco, pero podría tener una nueva chance de tener su debut con la camiseta albiceleste en el siguiente llamado.

Pablo Maffeo se ilusiona con jugar en la Selección Argentina

Los números de Pablo Maffeo en su carrera

Clubes : Espanyol de Barcelona, Girona, Huesca y Mallorca de España; Stuttgart de Alemania y Manchester City de Inglaterra.

: Espanyol de Barcelona, Girona, Huesca y Mallorca de España; Stuttgart de Alemania y Manchester City de Inglaterra. Partidos jugados : 248.

: 248. Goles : 6.

: 6. Títulos: Copa de la Liga inglesa con el Manchester City 2015/2016.

El camino que le queda a Argentina en las Eliminatorias

El 2024 se cerró con una victoria sobre Perú por 1-0 en La Bombonera, resultado que dejó a la Selección Argentina como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos a falta de seis fechas para el cierre de la clasificación al Mundial 2026. Para esta edición, seis selecciones clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo, por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni todavía no lograron la clasificación, ya que Bolivia está séptimo con 13, a 12 de distancia.

De ahí la importancia de sumar de a tres en la visita a Uruguay en Montevideo y cuando se reciba a Brasil, puesto que dos victorias podrían dejar al conjunto nacional a un pasito del Mundial. Si eso sucede, Scaloni tendrá más libertad para probar jugadores para la cita mundialista, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.