Garnacho rompió el silencio tras la lesión de Lisandro Martínez: "Guerrero"

Garnacho rompió el silencio tras la lesión de Lisandro Martínez en Manchester United.

Alejandro Garnacho rompió el silencio tras la lesión de Lisandro Martínez en Manchester United, en pleno compromiso por la Premier League de Inglaterra. El extremo de 20 años le dejó un sentido mensaje a su compañero de la Selección Argentina a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7).

Pocas horas después de que se confirmara la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, en el partido frente a Crystal Palace, el "Bichito" se solidarizó con "Licha" y lo describió como "guerrero". Todo indica que el central entrerriano de 27 años estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. De hecho, se perderá todos los partidos de la "Albiceleste" y de los "Diablos Rojos" hasta septiembre aproximadamente.

El mensaje de Garnacho a Lisandro Martínez tras la lesión: "Volverás más fuerte"

El delantero nacido en Madrid, España, publicó en Instagram una storie abrazado con el ex Defensa y Justicia en Manchester United y escribió: "Volverás más fuerte, nuestro guerrero". Y agregó los símbolos del corazón y del brazo haciendo fuerza. Los dos argentinos tienen una muy buena relación y fueron titulares en el choque con el Palace (0-2 en Old Trafford) en la consideración del entrenador portugués Ruben Amorim.

El defensor surgido en Newell´s fue a disputar una pelota con Ismaila Sarr sobre la izquierda de la defensa cuando se le quedó "trabada" la rodilla izquierda en el césped. De hecho, el ex Defensa y Justicia terminó llorando mientras lo retiraban en la camilla para que lo reemplazara el neerlandés Matthijs de Ligt a los 32 minutos del segundo tiempo.

Problemas para Lionel Scaloni en la defensa de la Selección Argentina

Además de la lesión de "Licha", también hay que contemplar la de Cristian "Cuti" Romero en Tottenham. El zaguero cordobés no juega desde hace casi dos meses: su último encuentro oficial fue el 8 de diciembre del 2024, cuando debió salir del campo de juego a los 15 minutos por un desgarro en el cuádriceps derecho ante Chelsea. Si bien se esperaba una rehabilitación de entre cuatro y seis semanas, su retorno no se pudo dar hasta el momento y el DT de su equipo no dejó buenos augurios. Es que Ange Postecoglu sostuvo que "simplemente no se recupera tan rápido", por lo que lo irán llevando a poco de cara a su vuelta a las canchas.

De esta forma, de cara a la doble fecha FIFA de finales de marzo próximo, por ahora serían Germán Pezzella y Nicolás Otamendi los centrales titulares del Seleccionado nacional, con Leonardo Balerdi como la principal alternativa desde el banco de los suplentes más alguna otra alternativa a considerar por el técnico Scaloni. El campeón del mundo visitará a Uruguay el 21 de marzo y recibirá a Brasil el 25.