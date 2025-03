Pergolini reaccionó tras los mensajes del gobierno de Milei en las estaciones de tren: "Lo nazi"

El comentario de Pergolini en Vorterix acerca de los mensajes intimitadorios del gobierno previo a la marcha a favor de los jubilados.

Mario Pergolini se hizo eco de los mensajes que lanzó el gobierno de Javier Milei en las estaciones de tren donde advirtieron sobre la marcha a favor de los jubilados con el cartel "La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República". El conductor de Vorterix reaccionó con una risa irónica en repudio de esta situación y a su comentario se sumó el reconocido creador de contenidos Gerónimo "Momo" Benavídez. "Nos reíamos por lo nazi que sonaba todo", dijo el dueño de la emisora radial.

En la jornada del miércoles 19 de marzo, se llevará adelante una nueva manifestación a favor de los jubilados tras la violenta represión ejecutada por orden de Patricia Bullrich el pasado miércoles 12. En un clima caldeado, varias personalidades de los medios opinaron al respecto y entre ellas estuvo Mario Pergolini a través de su programa Dejá que entre el sol por Vorterix.

Mario Pergolini abrió juego en su programa para hablar de los carteles en las estaciones de tren puestos por el gobierno de Milei.

"Estábamos contando... nos reíamos nada más por lo nazi que sonaba todo que en las pantallas y en los parlantes que están llegando del tren Roca en Constitución o en Once que es de donde vienen, dicen, la mayoría a la marcha. De todo un poco va a haber", introdujo Pergolini. "Hay un cartel que está muy bueno", agregó leyendo lo que figuraba en las estaciones de tren entre risas irónicas.

Posterior a su comentario, irrumpió "Momo" Benavídez, reconocido streamer, quien se encontraba en el panel del ciclo de Pergolini. "Yo tengo algo para decir acerca de este cartel. El atentado contra la República... podemos hablar de un montón de cosas contra la República y tiene que ver con cosas que pasan y son no con violencia física", consideró. Y profundizó: "Desde el momento que no pasás cosas por el Congreso es un atentado contra la República. Desde el momento que todo lo centralizás en un poder es un atentado contra la República. Hay muchos". Frente a la atenta mirada del conductor y el resto de panel, "Momo" concluyó: "No solo no se los reprime, sino que se los premia".

Lo que no hizo Milei: streamers se unieron para ayudar a víctimas de los incendios en la Patagonia

El reconocido streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo impulsó una campaña a través de sus redes sociales en el marco de los incendios en la Patagonia y la no intervención del gobierno de Javier Milei con una clara indiferencia frente a esta situación alarmante. El creador de contenidos pidió que más personas del rubro se sumen a la causa y dio detalles sobre cómo avanza la recaudación de dinero.

En su cuenta oficial de Twitter, "Coscu" lanzó un pedido tanto a sus seguidores como al resto de los creadores de contenido para poder ayudar a las víctimas de los incendios en la Patagonia. "Bueno, voy a hacer una cuenta que va a recibir donaciones de todos los streamers que quieran aportar, me voy a contactar con la brigada forestal y le voy a pasar todo lo que juntemos hoy y mañana", dijo el miércoles 5 de febrero.

"Streamers que quieran poner que comenten acá abajo, así les mando un mensaje con la dirección de la cuenta. Apoyo", añadió. Antes de eso, había tuiteado que para él "estaría bueno que todos los streamers donemos para los incendios de la Patagonia ahora que nos está yendo bien a todos".

La campaña impulsada por uno de los creadores de contenido más importantes de Argentina trascendió fronteras a tal punto de que streamers como Will, oriundo de República Dominicana, le pidió más información para poder colaborar. "Seguramente con la plata que juntemos entre varios de los streamers podamos a ayudar no solo a una brigada, ya que hay muchas. Ya tengo dos", comentó en sus historias de Instagram. No solo eso, sino que reveló que le va a pedir a Kick, la plataforma donde realiza sus streams, que también done hacia los bomberos.