Las parejas de los actores de Stranger Things en la vida real: en qué andan los actores de Netflix

La gran pareja de Stranger Things.

El elenco de Stranger Things, la icónica serie de Netflix, no solo se han convertido en protagonista de un enorme fenómeno cultural por su historia y su estética ochentera, sino que los reflectores también despiertan la atención por las vidas personales de sus personajes. A lo largo de los años, el crecimiento del equipo actoral fue acompañado por romances que han crecido o se han desvanecido. A continuación, un repaso por las relaciones amorosas actuales de algunas de las figuras más queridas de la serie.

El elenco de "Stranger Things" y sus parejas

Millie Bobby Brown, quien dio vida a Once, es una de las actrices jóvenes más populares surgidas de la ficción de Netflix. Está casada con Jake Bongiovi, actor y modelo, además de hijo del músico Jon Bon Jovi. La pareja hizo pública su relación en 2021, se comprometió en 2023 y consolidó su vínculo con una boda que captó la atención de los medios internacionales.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

Charlie Heaton y Natalia Dyer, quienes interpretan a Jonathan Byers y Nancy Wheeler, son una pareja que se conoció durante las primeras temporadas de la serie. Actualmente siguen juntos, mantienen un perfil relativamente bajo y aparecen de manera ocasional en eventos y festivales.

Natalia Dyer y Charlie Heaton.

Gaten Matarazzo, el icónico Dustin Henderson, también vive un gran presente sentimental. El actor está comprometido con Lizzy Yu, actriz y cantante. La relación comenzó hace varios años y se fue afianzando con el tiempo, hasta anunciar su compromiso, noticia que fue celebrada por los fans de la serie. Ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

Gaten Matarazzo y Lizzy Yu.

Maya Hawke, quien se sumó al elenco como Robin Buckley, mantiene una relación con el músico Christian Lee Hutson. La actriz y cantante opta por un perfil bajo, evitando la sobreexposición mediática, aunque han sido vistos juntos en eventos culturales y recitales.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson.

Winona Ryder, una de las figuras adultas del reparto en el rol de Joyce Byers, continúa en pareja con el diseñador de moda Scott Mackinlay Hahn. Su relación lleva varios años y se caracteriza por la discreción, lejos del ruido mediático que suele rodear a las celebridades.

Winona Ryder y Scott Mackinlay.

Lejos de los misterios del Upside Down y de las bicicletas que recorren Hawkins, las actrices y actores de Stranger Things atraviesan distintas etapas románticas, acordes a su crecimiento personal y profesional. Algunos consolidaron relaciones de largo plazo, otros apuestan a vínculos más reservados y también están quienes eligen proteger su intimidad del ojo público. Más allá del final de la serie, el elenco continúa escribiendo su propia historia afectiva y romántica.