Qué ver en Netflix: películas y series recomendadas para ver del lunes 5 al domingo 11 de enero 2025

Netflix comienza la semana con un catálogo dominado por títulos que no solo generan conversación en redes sociales, sino que además se mantienen firmes entre lo más visto de la plataforma. Entre grandes producciones internacionales, animación para toda la familia y series que se despiden o regresan con nuevas temporadas, estas son las recomendaciones clave para aprovechar al máximo los próximos días frente a la pantalla.

Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out. La nueva entrega del universo creado por Rian Johnson vuelve a apostar por el suspenso clásico con giros inteligentes y un elenco estelar. El detective Benoit Blanc enfrenta un caso más oscuro y personal.

Jumbo. Esta película animada se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público familiar. Con una historia emotiva, humor accesible y una animación colorida, es una opción ideal para ver con chicos y también para adultos que buscan una propuesta cálida.

El gran diluvio. El cine coreano vuelve a demostrar su potencia con este drama de supervivencia que combina catástrofe, tensión y conflictos humanos. Su impacto fue inmediato y se consolidó como una de las películas más reproducidas de la semana.

Adiós, June. Un drama íntimo y sensible que aborda el duelo, los vínculos y las despedidas pendientes. Es una de esas producciones que crece gracias a las recomendaciones de boca en boca y se posiciona entre las más vistas por su fuerte carga emocional.