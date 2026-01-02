Estrenos de series y películas en Prime Video en enero 2026: las mejores recomendaciones

Prime Video estrena varios títulos en enero 2026.

Prime Video comienza el año 2026 con fuerza. La plataforma de streaming de Amazon confirmó una variada cartelera para enero, que combina grandes estrenos originales, regresos de temporadas esperadas, clásicos del cine y nuevos títulos familiares y de acción para todos los gustos. Con un calendario que abarca desde reality shows hasta thrillers dramáticos y comedias de alto perfil, la plataforma se prepara para iniciar el año con una audiencia conectada a sus pantallas.

Estrenos destacados de Prime Video para enero 2026

El Infiltrado – temporada 2. La serie retoma el espionaje internacional con más tensión y ambición: alianzas inestables, enemigos poderosos y un protagonista atrapado entre la lealtad, el peligro y decisiones morales extremas.

Spring Fever. Drama romántico de tono ligero que explora amores inesperados y segundas oportunidades. Personajes carismáticos, conflictos cotidianos y emociones reconocibles marcan una historia ideal para maratonear.

Vaka. Thriller nórdico intenso y atmosférico que combina crimen, trauma y secretos del pasado. Con ritmo pausado y clima opresivo, construye una investigación tan inquietante como emocionalmente profunda.

Lista de estrenos para enero 2026 en Prime Video

1 de enero

Chicago P.D. - temporadas 1-12

21 Jump Street (2012)

About a Boy (2002)

Forrest Gump (1994)

Alien: Romulus (2024)

5 de enero

Spring Fever (2026)

Der Tiger (2026)

Wild Cards - temporada 2 (2024)

7 de enero

Beast Games - temporada 2

9 de enero

Kung Fu Panda 4 (2024)

11 de enero

El Infiltrado - temporada 2

16 de enero

Smurfs (2025)

Tierras perdidas (2025)

19 de enero

Judy Justice - temporada 4

21 de enero

Steal (2026)

28 de enero

The Wrecking Crew (2026)

30 de enero