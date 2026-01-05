Cuándo se estrena el spin off de la próxima temporada de Stranger Things: la fecha

Once y Mike en "Stranger Things: Relatos del '85".

Hawkins no se acaba con el final de la quinta temporada de Stranger Things. Aunque la serie concluyó definitivamente con la quinta temporada, Netflix y los creadores han confirmado que el universo de ciencia ficción y nostalgia ochentera aún tiene historias para contar con nuevos proyectos. El primero en llegar es Stranger Things: Relatos del ’85, un spin-off animado que está diseñado para explorar algunas aventuras en el pueblo que definió una generación de espectadores.

¿De qué se trata y cuándo estrena "Relatos del ’85"?

Stranger Things: Relatos del ’85 es una serie animada que se ambienta durante el invierno de 1985, en el espacio de tiempo que transcurre entre la segunda y tercera temporada de la serie original. La historia reunirá a los personajes clásicos como Once, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max en una nueva aventura que mezcla misterio paranormal, monstruos del Upside Down y ese espíritu de camaradería que caracteriza a la franquicia.

La animación promete capturar la estética de los dibujos animados ochenteros de los sábados por la mañana, un estilo nostálgico que al mismo tiempo dará más libertad visual para explorar elementos fantásticos que serían difíciles de filmar en live-action. Los creadores Eric Robles junto a Matt y Ross Duffer han destacado que, con este formato, pueden “hacer cosas imposibles en la serie principal”, desde criaturas inéditas hasta entornos más surrealistas.

Netflix no ha confirmado una fecha exacta de estreno, pero sí ha asegurado que llegará a la plataforma en algún momento de 2026. Se especula que podría debutar a mediados o finales de ese año, tras el impacto global que tuvo el final de la quinta temporada.

Además, se conoce que la serie presentará nuevos personajes, como Nikki Baxter, una joven con cabello rosado que se une a la pandilla en este relato ampliado del universo Stranger Things.

"Stranger Things: Relatos del 85", llegará a Netflix en 2026.

¿Hay más sorpresas del universo "Stranger Things"?

El universo de Stranger Things no se limita solo a esta propuesta, hay otros proyectos en desarrollo. Se rumora que Netflix está trabajando en una serie spin-off live-action aún sin título oficial, ambientada en una década diferente y con personajes completamente nuevos, aunque conectada al mundo de Hawkins y sus misterios.

Diferentes enfoques y narrativas: el objetivo de estas expansiones es ofrecer historias que atraigan tanto a los fans de siempre como a nuevos públicos, explorando otros rincones de la mitología del Upside Down sin depender de la trama principal de los Duffer.

Con Relatos del ’85, Netflix apuesta por mantener vivo el corazón de la historia mientras abre puertas a formatos y épocas nuevas. Aunque la serie original terminó, el mundo de Hawkins con sus criaturas y enigmas, sigue vivo.