Pergolini y Adrián Suar se vieron las caras después de 20 años y sacaron trapitos al sol: "Pelotudo"

Mario Pergolini y Adrián Suar recordaron el cruce que tuvieron en las oficinas de El Trece.

Mario Pergolini y Adrián Suar se reencontraron en vivo por Vorterix después de poco más de 20 años y recordaron la pelea que tuvieron cuando ambos trabajaban en El Trece. El conductor, dueño de la emisora radial, y el actor, quien es el actual gerente de programación del canal, sacaron los trapitos al sol y revelaron todos los detalles de la reunión que tuvieron y terminó a los gritos en las oficinas de la señal televisiva.

En la emisión de Dejá que entre el sol del martes 11 de marzo, Mario Pergolini charló con Adrián Suar vía llamado telefónico con un tono descontracturado, pero con una complicidad entre ambos en torno a la feroz pelea que tuvieron hace más de 20 años. Todo se remonta a la época en la que CQC se transmitía por El Trece y cuando Suar llegó a la gerencia del canal, reestructuró la grilla de programación, decisión que no cayó para nada bien en Mario.

"De la última pelea que no hablamos casi ¿no?", le dijo Suar entre risas. "Vos recién asumías, tenías un año en El Trece como director. Y Adrián tenía una tira grandiosa y dice 'levanto CQC un martes' y nos llama a nosotros como diciendo 'a estos pibes no les va a preocupar'", soltó Pergolini. En ese momento, el actor dio su versión.

CQC fue uno de los programas icónicos de la televisión argentina.

"Tuvimos la reunión y digo 'mirá Mario, siento que quiero meter CQC los jueves y el unitario de Polka los martes. A partir de ahí, se armó una discusión muy fuerte y dije 'bueno Mario, no me podés hablar así'", detalló Suar, mientras Pergolini irrumpió y dijo: "Yo lo que me acuerdo es que estaba muy enojado. Lo que sentía es que la decisión ya la había tomado, no me había consultado un carajo". Para cerrar, y en un tono amigable, el protagonista de películas como Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer reveló: "Vos te levantaste, con la altura que tiene y mi altura dije 'uh, que feo momento voy a pasar'. Me miró con mucho odio. Se fue y lo más gracioso fue que cuando sale escucho que le dice a mi secretaria '¡tu jefe es un pelotudo!".

La insólita defensa de Ari Paluch tras sus repudiables comentarios: "Con Beto"

Ari Paluch rompió el silencio luego de sus repudiables comentarios al aire sobre drogar a una compañera de su trabajo en la Rock & Pop y lanzó una insólita excusa en su pedido de disculpas. La reacción del polémico conductor en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Ari Paluch compartió un pedido de disculpas -con comentarios cerrados- en el que aseguró: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. En el pase con Beto generamos una situación de sátira de humor, ponemos algunos personajes, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto".

Luego, Ari Paluch asumió la culpa y blanqueó: "Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía. Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas al que con todo derecho se sintió ofendido, este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian...". Y cerró: "Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas".