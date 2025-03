El impronunciable comentario de Ari Paluch a una productora: "Le ponemos burundanga"

El comentario de Ari Paluch causó múltiples reacciones negativas en las redes sociales.

Ari Paluch protagonizó un inesperado momento en pleno vivo en Nadie Nos Para, el programa que conduce Beto Casella por Rock&Pop. Mientras se debatían uno de los últimos casos de "viudas negras", el periodista de 62 años lanzó un impronunciable comentario incitando a ponerle burundanga en la bebida a una de las productoras del ciclo.

En horas de la mañana del martes 11 de marzo, se vivió un momento incómodo al aire mientras se hacía el pase entre el programa de Ari Paluch y el de Beto Casella. El también conductor de Bendita TV realizó un análisis de la situación y dijo que las "viudas negras" suelen preguntar el peso de sus víctimas para calcular la cantidad de droga a colocar en la bebida.

Ari Paluch se encontraba haciendo el pase entre su programa y el de Beto Casella.

"¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica... ¿Cómo se llama tu locutora? ¿Noe? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, le ponemos en el vaso con agua", lanzó para la sorpresa tanto de Beto como Martina Paluch, la hija del periodista que se encontraba en el panel del programa. "Frenalo vos a tu padre", dijo el conductor.

"¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?", siguió Ari Paluch mientras Casella se agarraba la cabeza. Finalmente, después del comentario se despidió saludando a cámara y la producción de Rock&Pop mandó a la pausa. El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales y causó múltiples reacciones negativas.

Beto Casella no se contuvo y dijo lo que todos piensan de Milei en vivo: "Un cachetazo"

Beto Casella es una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina y sigue vigente con el histórico ciclo Bendita TV por El Nueve. En una de las recientes emisiones, el conductor de 64 años llevó adelante un bloque vinculado al repudiable discurso de Javier Milei en Davos y lanzó un comentario sobre el presidente que lo puso contra las cuerdas.

El miércoles 29 de enero, Beto Casella abrió debate en Bendita TV sobre lo que dijo Javier Milei en Davos. El discurso repudiable en contra del colectivo LGBTQ+ generó que este sábado 1° de febrero, se lleve adelante una manifestación en distintos puntos del país. Uno de los que se mostró en contra de esta movilización fue el periodista deportivo Walter Queijeiro, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza y fue candidato a intendente de Quilmes en las últimas elecciones.

"Igual era una marcha contra el odio, el amor, la igualdad, y que los quieran cagar a palos en ese ámbito... medio raro", opinó sobre una situación vivida días atrás, cuando el influencer libertario Marco Palazzo, de ideas conservadoras, asistió a la Asamblea Antifascista LGBTIQ+, incitó a la violencia y fue echado del lugar en lo que fue un tenso momento. "No, no es raro. Si vos salís en los medios a decir que una persona por su orientación sexual está mal de la cabeza, no merece existir y vas a un lugar donde hay mucha gente así, yo si fuera lesbiana me sentiría como mínimo agredida", soltó Juana Groisman, quien fue invitada al panel del programa.

Inmediatamente, Beto Casella interrumpió para mostrar su postura frente a esta situación y no solo enmudeció a Walter Queijeiro, sino que fue un mensaje dirigido implícitamente hacia Javier Milei. "Yo te voy a decir una cosa: si vos tenés un hijo o una hija gay y escuchás por televisión o por streaming decir que son enfermitos, tenés todo el derecho de verlo por la calle y pegarle un cachetazo. Es mi opinión ¿Vos me dirás violento? Bueno, le dijeron algo muy feo a tu hijo, loco...", sentenció el conductor.