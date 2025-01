Internas en Bendita: Edith Hermida destrozó a una compañera en vivo.

La interna en Bendita TV no para de crecer y, ahora, volvió a colocarse en el foco de la polémica, luego de que se viralizara un video de Edith Hermida atacando a una compañera. La famosa panelista hizo un contundente descargo y generó controversia al destapar lo que está pasando detrás de cámaras en el ciclo de El Nueve.

Invitada a Ángel Responde, ciclo conducido por Ángel de Brito en Bondi Live, Hermida apuntó contra Romina "La Romi" Scalora y generó gran controversia. La famosa panelista recordó una pelea con su compañera, en donde la había tratado de "poco empática" y recalcó cómo se sintió con este cruce.

"Me enojé en un momento y a mí no me gusta enojarme. No me gustó porque me dijo 'mala compañera' al aire. 'Acá todo el mundo dice que sos mala compañera' me dijo, una cosa así. Eso me enojó. En general es muy difícil que a mí me entre una bala y me entró", empezó por decir Hermida. Luego, sumó: "Lo hablamos con ella y me dijo que ella se sentía muy mal, que se angustiaba mucho por la forma que yo tenía de jugar".

En este marco, Edith empezó a enojarse cada vez más y no pudo contener su bronca: "Yo considero que no, porque ella respondía también, había un idea y vuelta. Entonces dije 'No juego más con vos', en el sentido de que si vos la vas a pasar mal no picantearla. No jugué más, ella me la seguía un poquito". Incluso, categorizó a su compañera como "mosquita muerta". Luego, Scalora se sumó a la polémica en su cuenta de X y le contestó a Hermida: "El karma que me tocó por padrón esta señora. ¡Suelte, suelte!".

Edith Hermida se sacó en Bendita y confirmó lo que muchos pensaban de Yuyito Gonzalez: "No llega"

Edith Hermida es una de las panelistas históricas de Bendita TV, conocida por su espíritu verborrágico y sin tapujos a la hora de opinar sobre los temas de coyuntura. En ese contexto, la locutora apuntó contra Yuyito González, pareja del Presiente Javier Milei, por lo que dijo hace algunos días.

González se pronunció sobre cómo vive y lo que hizo con una icónica prenda de vestir de Javier Milei: "¡Yo estoy feliz de la vida! ¡Me siento totalmente ganadora! Entonces fui al placard de mi novio para buscar algo que me transmita éxito, triunfo ¿Y que hice? ¡Me puse la campera del campeón, che! ¡La famosa campera de la campaña! ¡Sí! ¡Acá la toco porque es como que me transmite el éxito!".

Por su parte, Edith Hermida se mostró disgustada con las declaraciones de Yuyito debido a la realidad del país bajo las políticas de Javier Milei y soltó: "Salir hablando de olor a éxito que tiene la campera en un país donde la gente la está pasando mal, Amalia, la verdad hay mucha gente que no llega a fin de mes". Al mismo tiempo, Any Ventura adhirió: "Para mí le juega en contra, no sé si a toda la gente le gusta esa presentación de una conductora en un magazine".