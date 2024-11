Horacio Pagani se animó a contar lo que le pasa en pleno vivo de Bendita: "Me da vergüenza"

Horacio Pagani se sacó en pleno vivo de Bendita.

Horacio Pagani es parte del equipo de Bendita en El Nueve desde hace ocho años y, de ese modo, logró una estrecha confianza con sus compañeros de panel. Así fue que en un reciente intercambio de opiniones con Edith Hermida se sacó y le dijo la verdad de lo que pensaba.

La histórica panelista del ciclo acudió al estudio de El Nueve con un disfraz por Halloween y, como era de esperarse, algunos de sus compañeros se burlaron en tono amistoso. Por ese motivo, el periodista deportivo lanzó una profunda reflexión sobre el hecho de que se haga esa celebración en Argentina y apuntó contra Hermida.

"Quiero decir que me da vergüenza ajena no, me da vergüenza a mí esta mujer haciendo una cosa yankee ¡En Argentina!", soltó con tono contundente el periodista, ante el rostro atónito de su compañera. Por su parte, ella se mantuvo firme en su postura: "¡Sabés las veces que vos me das vergüenza a mí, pero yo no digo nada!". No contento con lo dicho, Pagani volvió a arremeter: "¡Me da vergüenza esa gilada de los yankees!".

El fuerte descargo de Tamara Pettinato tras salir de Bendita

"Nadie se comunicó conmigo. Nadie me dijo nada, entonces mandé una carta documento. Básicamente niegan que yo haya trabajado ahí. Es rara la estrategia porque justo son cosas que salen al aire. Veremos cuál es el plan de ellos", comentó Tamara, en alusión a supuestas desprolijidades en el programa de Beto Casella.

Horacio Pagani es parte de Bendita desde 2016.

Con anterioridad a estos dichos, Ángel de Brito había pronunciado: "Ahora sí lo podemos confirmar Tamara está fuera de El Nueve por decisión del canal. Tamara mandó carta documento. No se comunicó con sus compañeros después de los últimos episodios. Hay bastante enojo con ella. A ella le cayó muy mal cómo trataron el tema en el que era su programa".

La Negra Vernaci apuntó contra Beto Casella

"¿Por qué Tamara es el problema? ¿Qué les molesta, qué haya cog... con el presidente? Si es que lo hizo…¿A quien le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara era una política? Es una mina de civil que está haciendo algo que puede o no gustarte", sentenció "La Negra" Vernaci en su programa de radio en defensa de Tamara Pettinato. Acto seguido, arremetió contra Beto Casella: “Dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de que la están cuidado, no. Es mentira que la estás cuidando, no es verdad. Cuidar es otra cosa. Están esperando, me parece, que Tamara pida unas disculpas que no tiene que pedir".

“Acá el problema es Alberto Fernández, el que tenía que no coger con una mina si estaba casado, el que no tenía que usar el despacho de Olivos para estar filmado a una mina es el ¿Tamara que hizo de malo? Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, compañeros, periodistas. Evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto, ¿por qué se la agarran con Tamara?", siguió la conductora. Y continuó, con una clara crítica a cómo se manejaron con Tamara Pettinato en Bendita: "Digan las cosas en la cara, digan 'la vamos a echar por pu... a Tamara'. Lamento que se esté comiendo este garrón en boca de aquellos que dicen cuidarla, lo lamento en el alma. Es raro creer que Beto no tiene ningún tipo de injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente".