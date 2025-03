Sorpresa en el tenis por lo que dijo Mensik sobre un argentino tras vencer a Djokovic

Sorpresa en el tenis argentino por lo que dijo Mensik tras vencer a Djokovic.

Hay una gran sorpresa en el tenis argentino por lo que dijo Jakub Mensik acerca de Alejandro Resnicoff, apenas consumada la victoria frente a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Miami 2025. El joven checo dio el gran batacazo frente al serbio, el mejor de la historia, y llamó la atención en este país al mencionar a un especialista albiceleste que ya ha sido consultado por diferentes jugadores de elite en el circuito de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

Durante la premiación en Estados Unidos, en la que hablaron los dos finalistas, el europeo de apenas 19 años le agradeció a "Ale" porque fue fundamental en un momento muy difícil de su trayectoria. Resnicoff es uno de los principales fisioterapeutas de la ATP, a quien el checo acudió en los últimos meses. Es que el gigante de 1.93 metro y 83 kilos contemplaba en los días previos bajarse del torneo de Miami por un fuerte dolor en su rodilla, el supervisor estaba almorzando y entonces probó una sesión con Alejandro que le cambió todo.

La consulta de Mensik al argentino Resnicoff resultó clave para el título final del juvenil europeo, quien desplegó un tenis formidable a lo largo de la semana en Norteamérica para dar el primer gran golpe de su carrera profesional ante los ojos del mundo en el deporte que ama desde pequeño. La frutilla del postre fue nada menos que el triunfo contundente ante el astro Djokovic por 7-6 (4) y 7-6 (4) en el Masters 1000 de Miami 2025.

¿Qué dijo Mensik sobre el argentino Alejandro Resnicoff?

"Dos días antes del primer partido, la rodilla empezó a dolerme. Visité a los médicos. No era nada grave, simplemente una inflamación fuerte. No podía caminar ni correr. Empecé a tomar calmantes, pero nada lo solucionaba... El día del partido tenía las mismas sensaciones que el día anterior. Intenté usar la cinta de correr, pero no podía ni subirme. Y pensé: 'Voy a retirarme del torneo'.

"No hice nada. Fui a la oficina del doctor a recoger el papel. Me dirigía a la sala de los fisioterapeutas y pasé por la oficina del supervisor para avisar de mi retirada. Pero estaba almorzando en ese momento, así que fui primero a la sala de fisioterapia. Me empezaron a hacer un par de tratamientos durante 30 minutos. Y me insistían: 'No es nada grave, puedes jugar con este dolor y no va a pasar nada'. Después de unos minutos, me empecé a sentir aliviado. Tomé distintos calmantes que me ayudaron. Así, 30 minutos antes del partido era capaz de correr".

"Conseguí ganar la primera ronda y, después, tenía un día libre. Eso fue muy bueno para mi rodilla. Día a día la articulación iba mejorando, y con eso se elevó también mi juego".

Mensik mencionó al argentino Resnicoff tras vencer a Djokovic.

¿Quién es Resnicoff, el argentino al que nombró Mensik tras el título en Miami?

Se trata de uno de los mejores fisioterapeutas del mundo del tenis en la actualidad, quien fue consultado por jugadores de elite de la talla de Djokovic en los últimos tiempos. "Ale", con muchísima experiencia en el circuito profesional, es uno de estos trabajadores ‘invisibles’ de esta disciplina, que está pendiente de que los jugadores puedan rendir lo mejor posible en la cancha cuando sufren alguna molestia o lesión durante los partidos. El argentino formó parte del equipo de Gustavo "Guga" Kuerten -brasileño que fue número 1 del mundo y tricampeón de Roland Garros- antes de que pasase a formar parte del staff de la ATP desde el 2010.

En una entrevista con el diario La Nación, Resnicoff explicó al detalle. “Jugué al tenis y eso me ayudó a comprender estados de ánimo, momentos del juego y golpes". Además, recalcó que "el trabajo del fisioterapeuta es muy duro" porque "a veces el fisio está solo en un torneo". A modo de ejemplo, especificó que "el US Open tiene cinco fisioterapeutas, pero en Roland Garros hay tres (a cifras de 2013). Depende del torneo. En los ATP 250 solo hay uno, en los 500 hay dos y a veces estás solo porque el resto se van a las previas de otros países".

Con respecto a su trabajo a diario, Alejandro destacó que "tenés que estar alerta porque estás en la clínica atendiendo a los jugadores tratando lesiones preventivas y de repente te llaman de una pista y tenés que salir corriendo para allá". Incluso, profundizó: "Si me llaman mientras estoy tratando a un jugador, tengo que parar e irme a la cancha. El único partido que un fisioterapeuta puede ver es la final de individuales, porque ya no tenés a nadie más que atender”.

Además del trabajo de Resnicoff, Djokovic comentó que los medicamentos que tomó para rebajar la inflamación de su rodilla también le hicieron efecto para poder desempeñarse en el Abierto de París 2024. “La razón por la que continué era para ver si los antiinflamatorios y la medicación que tomé me iban a hacer efecto y ayudarme a reducir mis limitaciones. Eso es lo que sucedió”.