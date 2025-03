Trump dice que no está bromeando sobre la posibilidad de un tercer mandato presidencial

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, saludando mientras camina por los jardines de la Casa Blanca, Washington, D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dijo el domingo que no está bromeando acerca de la posibilidad de buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución, pero afirmó que es demasiado pronto aún para pensar en ello.

Trump, que asumió el 20 de enero su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca, ha hecho vagas alusiones a que buscará un tercero, pero lo abordó directamente el domingo en una entrevista telefónica con NBC News.

"No, no estoy bromeando. No estoy bromeando", dijo Trump, pero "es demasiado pronto para pensar en ello".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Existen métodos para hacerlo, como saben", señaló, declinando ofrecer más detalles sobre formas específicas.

Los presidentes de Estados Unidos están limitados a dos mandatos de cuatro años, consecutivos o no, según la Enmienda 22 de la Constitución.

Con información de Reuters