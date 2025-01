Beto Casella y un impactante comunicado en Twitter: "Los dichos de Milei".

Beto Casella quedó involucrado en un fuerte tironeo mediático con el periodista Tomás Dente, luego de que este lo saliera a increpar por sus declaraciones en Bendita TV (El Nueve) a favor de quienes asistieron a la asamblea autoconvocada del pasado sábado en Parque Lezama, en repudio de los dichos homofóbicos y machistas del presidente Javier Milei. El picante ida y vuelta entre el conductor y el hermano de Fernando Dente.

Todo empezó con un recorte de Bendita TV en el que se puede escuchar como Casella y sus panelistas debaten sobre la provocación de Marcos Palazzo, militante libertario que fue a la asamblea a denostar a los asistentes y terminó repudiado. "Si vos tenés un hijo o una hija gay y escuchás por televisión o por streaming a alguien diciendo que es un enfermito, yo creo que tenés todo el derecho de verlo por la calle y pegarle un cachetazo", sentenció Beto Casella en un cruce contra el periodista deportivo, quien en pasadas oportunidades desplegó opiniones homofóbicas al aire, Walter Quejeiro.

El periodista Tomás Dente se apoyó en este video para lanzarle un fuerte ataque a Beto Casella en un tuit que no tardó en hacerse viral: "Pensaba @elbetocasella en la tragedia de once. En los presos liberados en pandemia. En las inundaciones del Gran bs as. En los bolsos de López. Etc. Todo parte de la corrupción K. Pero nunca avalaría un linchamiento a los responsables. Tenés una empatía selectiva. No es por ahí".

Furioso, el conductor de Bendita TV salió a contestarle a Dente y lo expuso de manera implacable: "Nadie avaló ningún linchamiento. Y el tema tampoco eran los dichos de Milei. No te hagas el sota. Hay un pibe que en el streaming difunde que los gays son enfermos. Juntate a hacer streaming con él y sean felices juntos".

Beto Casella se animó a decir lo que nadie dice de Flor de la V: "Ustedes saben"

Beto Casella se metió de lleno en la polémica salida de Flor de la V en Intrusos. Tras una decisión de las autoridades de América TV, la conductora dejó su silla y será reemplazada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en 2025. En cuanto a esto, el líder de Bendita se animó a decir lo que nadie dice de su intempestivo adiós.

“Ustedes saben que yo, a veces, tengo mis discrepancias con el canal, jodo, qué se yo… porque no te mandan un saludito cuando ganás el Martín Fierro. ¡Esas pavadas! Pero cuando uno ve estas cosas, ¡quedémonos acá!", manifestó Beto Casella, al aire de Bendita y ante la atenta mirada de sus panelistas.

Poniéndose del lado de Flor de la V, Beto Casella hizo hincapié en los modos en los que América TV decidió correr a la conductora: "Eso es muy fulero, de verdad. ¡Las formas! La empresa tiene todo el derecho del mundo… pero, ¿de esta manera? ¿Que se entere por otro? Y a esta altura… porque muchos canales ya cerraron todo”.