"Estoy embarazada": el anuncio en vivo que dejó perplejo a Beto Casella y todo Bendita TV

El inesperado momento en vivo cuando una de las figuras de Bendita TV anunció que está embarazada.

Beto Casella e encuentra al frente de la temporada 19 de Bendita TV, uno de los programas históricos de la televisión argentina. El famoso conductor de 64 años se vio atravesado por una inesperada situación ocurrida en pleno vivo, cuando una de sus figuras anunció que está embarazada y desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo.

En la emisión de Bendita TV del miércoles 19 de febrero, Beto Casella y todo el equipo vivieron un episodio inédito al aire. Cerca de las 21.30, cuando había transcurrido un tiempo considerable del programa, una de las integrantes del panel anunció que está embarazada y todos corrieron a abrazarla.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se trata de Alejandra Maglietti, quien detalló cómo y cuándo se enteró de la grata noticia. "Yo congelé óvulos hace unos cuantos años, pero se dio de manera natural y me tomó de sorpresa. Fue muy rara la manera. Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé. Y cuando estaba acá en el último programa antes de fin de año, me cae el mail con el resultado, y la médica me dice 'estás embarazada'", precisó.

"Fue todo natural y sorpresivo. Le mando un beso a Juanma, mi pareja, que estamos hace dos años juntos. Estoy en la semana 13 de gestación y es un varón. Mi sueño siempre fue formar una familia", añadió conmovida. La panelista de 37 años expuso que no se muestra con su novio por varios motivos revelados en una entrevista reciente. "Respeto la privacidad de él porque no es del medio y le da un poquito de vergüenza", dijo.

Beto Casella destapó la intimidad menos pensada entre Pagani y Maglietti: "5 minutos"

Beto Casella es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina por seguir vigente en Bendita TV, el icónico programa que se emite por El Nueve y celebra 20 años al aire. Hace pocos días, el presentador de 64 años ventiló una intimidad inesperada entre dos compañeros suyos reconocidos en el mundo del espectáculo: Horacio Pagani y Alejandra Maglietti, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Paren La Mano, ciclo encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna por Vorterix, Beto Casella habló de distintos temas aggiornado a la estructura del programa, es decir, más descontracturado de lo que es la televisión. Si bien hablaron de temas ligados a su labor en los medios, lo que desató la locura de todos fue la anécdota que vincula a Horacio Pagani y Alejandra Maglietti.

Antes de eso, reveló que entre los cortes de Bendita TV hablan de la vida sexual de todos y allí comenzó a contar la historia. "La idea era que a Horacito Pagani se le permita entre amigas una salida. Un vinito. Todo consensuado, eh. Que se le permita un cunnilingus de cinco minutos", lanzó Casella refiriéndose al acto de realizar sexo oral hacia Maglietti.

"No sabés lo que es Maglietti de gambas, de piola. Entonces le digo 'Ale, un viernes a la noche, vamos a la casa de Any Ventura, apagamos todo...', sumó a la anécdota. En ese momento, chicaneó a Pagani por la edad, ya que tiene 80 años, y dijo que ya no le sale el "néctar", es decir, el semen a la hora de tener relaciones. "Entonces planeamos esto entre amigos. Se nos pone de novia Maglietti y bueno, se cortó todo", dijo el conductor de Bendita TV en lo que fue una revelación íntima inesperada para todos. "¿Qué pensaba Horacio de la propuesta?", preguntó Beder. "Y... Horacio feliz", contestó Beto.