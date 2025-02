"Me voy enamorado": inesperada confesión de Rodolfo Barili lejos de Telefe Noticias y Cristina Pérez

Rodolfo Barili y un testimonio que causó muchas reacciones.

Rodolfo Barili es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina por su labor al frente de Telefe Noticias, donde se encuentra trabajando desde hace más de 20 años. Lejos del canal y de Cristina Pérez, su compañera durante mucho tiempo hasta que pegó el portazo en 2024, el periodista de 52 años brindó declaraciones en las últimas horas que se viralizaron por lo que decidió exponer en pleno vivo.

Sin dudas que Rodolfo Barili es una de las caras visibles de la televisión argentina por ser la voz del noticiero de Telefe desde hace muchos años. Desde 2024 que lo conduce solo luego de la salida de Cristina Pérez, dado que el canal le comunicó que hubo un conflicto de intereses teniendo en cuenta que es la pareja del actual ministro de Defensa, Luis Petri. Si bien el conductor sigue al frente de programa, en esta oportunidad se lo vio lejos de Buenos Aires.

Es que Barili visitó Córdoba para presenciar el Cosquín Rock 2025 y dialogó con el programa de radio que tiene el festival. "Esto tiene una magnitud que no conoce ni entiende nadie a menos que venga. Estaba acá el responsable del Lollapalooza y esto es mayor", expresó sorprendido por el furor que se generó con este evento y contemplando que fue su primera vez presenciándolo.

"Yo me voy enamorado. Yo no regalo elogios pero este evento en el centro del país es de una magnitud que ojalá todo el mundo pueda venir. No sé si son los 25 años, el line up o qué, pero es superlativo", consideró Barili, quien tiene un pasado con la música ya que tuvo una banda de rock donde tocaba la guitarra y cantaba. "Yo pensé que era un buen evento de rock pero no de esta magnitud", añadió.

Barili y Cristina Pérez fueron la dupla furor de los noticieros de la televisión argentina.

Rodolfo Barili contó que pasaba tras las cámaras con Cristina Pérez: "Fuimos"

Rodolfo Barili hizo frente a los rumores que arrastra hace muchos años y contó la verdad de lo que pasaba detrás de cámaras con Cristina Pérez. Luego de trabajar más de una década en conjunto en Telefe Noticias, los dos periodistas protagonizaron cientos de rumores sobre un supuesto romance. Pero tras varias especulaciones, Barili relató la verdad.

En una reciente entrevista que brindó con Nicolás Peralta para Pronto, Barili confesó cómo vivió este intenso "shippeo" que duró muchos años en televisión pese a que ellos aseguraron que no había nada entre ellos. "Nos queremos mucho. Imaginate que estábamos en una oficina todos los días desde las cuatro de la tarde y luego nos íbamos a cambiar para salir al aire hasta las 10 de la noche", empezó por contar luego de confesar que la salida de Pérez del noticiero "le dolió mucho".

Así, siguió contando cómo se forjó la relación tan especial con Pérez que mantienen hasta el día de hoy. "Seis horas como mínimo juntos todos los días. Y en una oficina no solo hablás del noticiero o discutís temas sino que aportás contenido y hablás de tu vida. Cris no solo era la compañera de aire sino la que todos los días llegaba y me traía un café o yo le llevaba uno a ella", siguió sobre el vínculo que mantenían "detrás de cámara". "Su ausencia se siente adentro y fuera del aire y fue un gran impacto personal. Qué se yo, se me vienen miles de imágenes a la cabeza", siguió.

En este marco, habló sobre el romance que muchos televidentes anhelaban y el cual estuvo rodeado de rumores. "Nosotros vivimos el primer shippeo, cuando nadie sabía lo que era un shippeo. Fue muy temprano, cuando empezamos con Cris. Éramos súper jóvenes, tenemos más o menos la misma edad y todo explotó de alguna manera en un momento en el que los dos estábamos separados, sin pareja", expresó. Luego, finalizó: "Nosotros veníamos haciendo el juego al aire de: 'Te regalo la Luna, Cristina', como un juego normal. Y cuando creció y se fue del universo original de nuestros seguidores naturales del noticiero, fue una cosa rarísima. No era que nosotros especulábamos con eso: era un juego de siempre y nada más. Pero en un momento hubo que aclararlo".